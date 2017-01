Wat is technische schuld?

We hebben het er op Computerworld regelmatig over: de voor menig IT'er bekende term technische schuld. Dat is het idee dat je investeert in de toekomst door code op tijd af te leveren, maar waarbij nog het een en ander gefixt moet worden. Documentatie hier, een quick and dirty-hack daar, en je bouwt een schuld op aan dingen die nog aangepakt moeten worden.

Dat loont als er snel iets afgeleverd moet worden en je na die release de tijd hebt deze schuld af te lossen door de ontstane gaten op te vullen. De metafoor is dus eigenlijk dat je een lening uitschrijft voor de toekomst om daar efficiënt te raken en deze lening moet vervolgens worden terugbetaald. En net als financiële schuld vormt het een obstakel als het zich opstapelt en niet wordt afgelost.

Bij elkaar gehackte code

Technische schuld ontstaat op een aantal manieren. Een veelvoorkomende is haastwerk als een feature plots nodig blijkt. Je kent het wel, er is stante pede een functionaliteit nodig en het is daarom pragmatischer om een functionele hack uit te voeren dan om de code in zijn geheel na te lopen en aan te passen. Doe dit een paar keer op een rij en de code raakt zo bij elkaar gehackt dat een nieuwe ontwikkelaar moeite krijgt met het grokken van de functionaliteiten.

Een andere is het afleveren van code die op termijn problemen gaat krijgen. Een herkenbaar voorbeeld van technische schuld is de millenniumbug. Toen ieder bitje kostbaar was in de jaren 60 en 70, was het logisch om data in een zo klein mogelijk formaat te stoppen, JJ in plaats van een langere datumstring met JJJJ. De technische schuld die daarmee werd opgebouwd moest, zoals je weet, eind jaren negentig opeens met gezwinde spoed afgelost worden en kostte de Nederlandse Staat alleen al meer dan 100 miljoen gulden.

Analogie voor bedrijfsvoering

De metafoor werkt ook goed om een businessprobleem waar programmeurs mee te maken mee krijgen uit te leggen aan bestuur in terminologie die ze begrijpen. Het verklaart waarom een softwareproject nog niet af is wanneer het af lijkt en eigenlijk nooit echt af is. Nog een gekoppelde metafoor die de business snapt: iedere keer dat je tijd besteedt aan de code met de schuld, die dus niet herschreven is om de ontstane issues aan te pakken, kun je zien als het betalen van rente op de technische schuld.

De term technische schuld is afkomstig van de Amerikaanse programmeur Ward Cunningham die hem bedacht om uit te leggen waarom het refactoren van code nodig was. Het ging om financieel programma WyCASH+ en om te praten met zijn financiële baas, kwam Cunningham op de proppen met deze uitleg. Hij vond dat code vaak de deur werd uitgedaan terwijl die nog niet optimaal was. Dat vond hij een goede zaak, zolang je daarna nog maar wel de tijd neemt voor optimalisatie.

Dalen naar nul

WyCASH was geschreven in objectgeoriënteerde taal Smalltalk en Cunningham wilde na de release het programma refactoren op basis van wat in de praktijk geleerd was met het gebruik en beheer van de code. Hij vergeleek het niet aanpakken van de benodigde wijzigingen als het lenen van geld terwijl je denkt dat je het nooit hoeft terug te betalen.

"Als je dat doet met bijvoorbeeld je creditcard, gaat uiteindelijk je hele inkomen op aan rente en daalt je koopkracht uiteindelijk naar nul ", vertelt hij in het filmpje hieronder. "Als je de code niet opnieuw organiseert op basis van nieuw inzicht over de features, bevat het programma uiteindelijk geen begrip van zijn werking en kost alle moeite die je eraan besteedt meer tijd en boek je uiteindelijk nul vooruitgang."

De oorspronkelijke auteur van dit schuldidee, Ward Cunningham, bespreekt zijn analogie in dit filmpje: