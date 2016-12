5 tips om veranderende tech bij te benen

"Verandering is constant en dat leer je al vroeg in deze sector", zegt Luke Tillman, Apache Cassandra-specialist bij DataStax. Deze waarheid geldt voor alle IT'ers, van managers tot ontwikkelaars en of je nu aan JavaScript frontends werkt of aan database. "Je hebt bijna medelijden met frontend-programmeurs: een framework is een paar jaar populair en daarna moet je overstappen."

Wat motiveert? (Hint: €€€)

Dus ten eerste moet je accepteren dat alles vergankelijk en alleen verandering constant is. En dat is zelfs het makkelijkste deel. "Als je dit eenmaal accepteert, is het niet alleen maar de vraag hoe je relevant blijft, maar ook wat je motivatie is om relevant te blijven", weet Tillman. Dat is niet alleen een uitdaging voor ontwikkelaars, maar ook voor technologieleiders die hun teams scherp willen houden.

Een belangrijke motivator is ongetwijfeld geld. Dev-community Stack Overflow doet jaarlijks onderzoek en in 2016 was een van de uitkomsten dat 62,7 procent van ontwikkelaars wereldwijd het salaris als de belangrijkste factor beoordelen als ze een nieuwe baan overwegen. Door bij te blijven met de laatste technologieën en talen kunnen ontwikkelaars meer voor hun talenten vragen. Momenteel kunnen ontwikkelaars die bekend zijn met nu populaire tech als Apache Spark, Scala, Apache Cassandra, F# en Hadoop belangrijk hogere salarissen eisen.

Niet met kerntaak bezig

Maar hoewel salaris een van de grootste overwegingen is om een nieuwe kans te beoordelen, veranderen de prioriteiten zodra een functie is aangenomen. Dat is volgens hetzelfde onderzoek voor maar liefst 70,1 procent het leren van nieuwe technologieën en voor 64,3 procent het bouwen van iets nieuws. "Ontwikkelaars leren graag", zegt Tillman. Om ze te steunen en ze gefocust te houden, moet je een cultuur kweken waarin leren belangrijk wordt gevonden, zelfs als dat betekent dat developers soms bezig zijn met zaken die niet tot hun kerntaken behoren.

"Vanuit het oogpunt van een bedrijf staat het idee van continu leren misschien haaks op je doelen", zegt Tillman. "Elke keer als ik een nieuwe technologie onderzoek, zorgt dat ervoor dat ik minder tijd heb voor de code waar ik eigenlijk aan moet werken, maar ontwikkelaars zijn gelukkiger als ze nieuwe dingen leren en daardoor blijven ze langer op hun plek. Daarbij kan het spelen met nieuwe technologie leiden tot innovatie van je eigen producten."

Faalmomenten zijn verbetermomenten

Een simpele stap om die bedrijfscultuur te bewerkstelligen is om ontwikkelteams onderling met elkaar te laten bespreken waar ze mee bezig zijn, zelfs als ze met heel verschillende stacks werken. Het is goed als developers zich kunnen specialiseren in een niche waar ze enthousiast van worden en serieus de diepte in kunnen, zegt Tillman. Er is verder veel waarde in een brede technologiebasis: door blootstelling aan andere talen, uitdagingen en oplossingen kijken ontwikkelaars met een nieuw perspectief naar bekende problemen.

In dezelfde lijn is het belangrijk om faalmomenten te behandelen als leermomenten in plaats van iets waar men zich voor zou moeten schamen. Vooral developers worden er veel beter van als ze kijken naar elkaars fouten en de lessen delen met andere teams. "Je beschuldigt elkaar niet, maar probeert te leren om te voorkomen dat je de fout herhaalt", zegt Tillman. De beste leermomenten voor leidinggevenden en de ontwikkelaars die ze in dienst hebben vind je buiten de organisatie. Tillman heeft vijf tips om bij te blijven met de steeds veranderende technologiewereld en van elkaar te leren.