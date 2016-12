Microsoft plukt inmiddels vruchten van open source

Twee jaar geleden was het voor Microsoft nog ondenkbaar toen het bedrijf de stap zette om .Net cloudstack te open sourcen met de komst van .Net Core. De aankondiging verraste vriend en vijand, vanwege Microsofts lange venijn richting open source-projecten en de houding dat open source-licentiëring een dreiging was voor de software-economie.

Meer op .Net

Maar Microsoft zag mogelijk een kans om meer tools en clouddiensten verkopen. Om meer ontwikkelaars te trekken naar zijn platform moest het wel een open houding aannemen. Tot nu toe heeft die zet zijn vruchten afgeworpen.

Het idee is om .Net Core te gebruiken voor meer dan alleen Windows. De cross-platformversie vergroot het bereik naar MacOS en Linux. In november vorig jaar kwam .Net Core RC1 uit op GitHub en afgelopen zomer ging de software naar 1.0. Volgens Microsoft-programmadirecteur Scott Hunter gaan ontwikkelaars voor .Net Core.

"Veertig procent van onze .Net Core-klanten zijn gloednieuwe ontwikkelaars voor het platform en dat is het doel van .Net Core: we willen nieuwe mensen aantrekken", aldus Hunter. Onder meer dankzij .Net Core zijn er 61 procent meer ontwikkelaars met .Net bezig sinds vorig jaar. Er is daarnaast een groei in GitHub van .Net-projecten, zo merkt Hunter op.

Stimuleren MS-gebruik

Hoewel .Net Core niet direct omzet genereert, heeft het potentieel nog steeds een positieve impact op de bottom line, aldus analist Rob Sanfilippo van Directions on Microsoft. "Je zou kunnen beargumenteren dat er indirecte omzet wordt gegenereerd door het gebruik van Azure-diensten en Microsofts ontwikkeltools te stimuleren", legt hij uit.

Ook programmeurs halen er voordeel uit. Volgens .Net-programmeur en blogger Matt Warren is het open source-verhaal een succesnummer. Hij zegt dat je duidelijk ziet aan de GitHub-cijfers en het gebruik van de repository's dat er een actieve community aan het ontwikkelen is op het platform.

"De community zorgt voor pull-requests en maakt issues aan en draagt al langere tijd bij aan de kerncode die is toegevoegd aan het project zelf, aldus de programmeyr. "Ik volg de discussies aan draag zelf bij aan sommige repo's, zoals CoreCLR en .Net Core Lab. Ik zie met eigen ogen hoe de community aan het ontwikkelen is."

Onzekerheid

Het succes van de zet van Microsoft was verre van gegarandeerd en er waren volgens Warren tijden van onzekerheid, met projecten die privé werden uitgevoerd, maar nu open verschijnen. Hij haalt wijzigingen in de tooling aan, inclusief het overstappen op een projectsysteem met project.json terug naar een MSBuild-systeem.

"Deze wijzigingen werden niet altijd goed gecommuniceerd en er waren veel mensen die tijd investeerden in iets wat nu achterhaald is, dus die waren niet blij", vertelt Warren. Maar Microsoft heeft succes geboekt door volledig voor open source te gaan. "Ik bedoel daarmee dat ze niet simpelweg de code beschikbaar hebben gesteld, maar dat ze een actieve community stimuleren."

Goede tekenen

Componenten van .Net Core zijn onder meer het ASP.Net Core-framework om web- en cloudpapplicaties te bouwen, de .Net Core-runtime en het .Net Entity Framework om data te ontsluiten. ASP.Net in .Net Core 1.1 heeft onder meer caching, verbeterde Azure-integratie en hercompileren van views. Hunter zegt dat .Net Core is gebouwd voor snelheid; het is volgens hem in sommige benchmarks acht keer sneller dan Node.js en drie keer sneller dan Go.

Ook de recent verschenen Visual Studio voor de Mac is een goed teken voor .Net Core. "Het is de eerste keer dat de Visual Studio IDE - als we Vistual Studio Code niet meerekenen, wat niet echt een IDE is - is uitgekomen op een niet-Windows-platform", zegt analist Sanfillippo. "Het is gebaseerd op de Xamarin-tecyhnologie met de nadruk op .Net Core-ontwikkeling. Dat kan het momentum verder doorvoeren." Verder heeft Microsoft recent verbeteringen in de .Net Core-tools in de Visual Studio 2017 IDE aangekondigd, inclusief een versimpelde syntaxis voor de .Net Core-projectbestanden.

Belangrijk is dat de perceptie van Microsoft onder meer door deze zet is veranderd, vertelt Warren. "Ontwikkelaars zien Microsoft nu als toegankelijker en meer open." En Microsoft heeft ervaring opgedaan in hoe community's functioneren, voegt hij daaraan toe. Tot nu toe is het open sourcen van .Net een win-win geweest voor Microsoft.