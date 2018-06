7 tips voordat je begint met GitHub

Softwareversiebeheersysteem Git is groot onder ontwikkelaars en GitHub is een van de grootste namen in die wereld. Ook mensen die het hele concept niet kenden, hebben er inmiddels van gehoord door de Microsoft-overname die vorige week werd bekendgemaakt. GitHub is groot geworden vanwege de grote hoeveelheid open en deelbare code die erop is te vinden. Hier volgen een paar tips om van start te gaan.

1. Verken het platform

Om je draai te vinden, is het wellicht een idee om meteen te beginnen met de functie Explore van GitHub om de juiste repository's te vinden. Hier zie je repo's die momenteel trending zijn, tips op basis van onderwerp, en je kunt gidsen bekijken over het gebruik van GitHub of open source in het algemeen. Zoek een project dat je interessant vindt en:

2. Kloon repo's

Je kunt een repository, de verzameling code die wordt gehost op het platform, klonen. Dat houdt in dat je alle commits en branches van de repo download om er efficiënt mee aan de slag te gaan. Als je de code bewerkt en een commit - een snapshot van je gewijzigde code - maakt, wordt deze lokaal opgeslagen.

Kloon een paar projecten en speel ermee rond om de code te bestuderen. Kijk naar de licentie of je de code mag hergebruiken. De lokale versie blijft gekoppeld aan het originele project en in een gevorderd stadium kun je eigen aanpassingen in de code indienen bij de ontwikkelaars met een push.

3. Regelmatig bijwerken

Dé manier om onderuit te gaan met Git en andere versiebeheersystemen is door niet op tijd te synchroniseren, zodat jouw versie uit de pas begint te lopen met de repository. Doe daarom regelmatig pulls om de kopieën gelijk te trekken. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het is om je eigen code te pushen om het eventueel op te nemen in het project. Er zijn Git-clients die je automatisch laten weten als het tijd is gekomen om bestanden te synchroniseren.

4. Push ná testen

Als je een update van de code uitbrengt, is dat een push. Dit moet je uiteraard pas doen nadat je de code hebt getest in de lokale repo, zodat je weet of en waarom er fouten worden gegenereerd.

5. Duidelijke comments

Er zijn diverse filosofieën over hoeveel en hoe vaak je regels code van comments moet voorzien, maar de vuistregel is eigenlijk: Voeg comments toe op de manier zoals jij dat zou willen als je zelf iemands code zou lezen. Zelfs als je denkt dat de code voor zich spreekt, kijk dan naar de rest van de bestaande code om te zien wat de andere projectontwikkelaars hanteren als het gaat om comments.

6. Vrees branches niet

Het is gemakkelijk om branches weer samen te voegen in een Git-repo. Ontwikkelaars die gewend zijn aan andere versiebeheersystemen zijn hier vaak huiverig voor, omdat het samenvoegen van deze codetakken in software die in verschillende ontwikkelfases zit vaak niet eenvoudig is. Met Git is dat in de meeste gevallen wel makkelijk.

7. Stash je werk

Stel je zit midden in je wijzigingen en wilt geen commit doen omdat je halverwege bent met een rommeltje. Met stash git sla je de wijzigingen op zonder ze in je huidige kopie te verwerken. Door verschillende stashes te gebruiken, kun je zelfs lokaal wijzigingen bijhouden en als je code pusht, wordt de gestashte code niet doorgevoerd.

Aan de slag? Bij Codecademy leer je (gratis) in deze cursus de basics van Git. Een stapje verder is het Learning Lab van GitHub, waarbij een bot je pushes en pulls beoordeelt alsof hij een projectbeheerder is.