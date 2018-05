Als je geen API's hebt voor cloud-apps doe je iets verkeerd

Ik zie erg veel nieuwe cloudapplicaties die zijn voorbestemd om te falen. Niet omdat ze slecht zijn ontworpen, maar omdat ze de kracht van gekoppelde diensten niet gebruiken omdat er geen sterk gedefinieerde en goed ontworpen API's zijn waarmee andere applicaties die services van je app kunnen gebruiken.

Functionaliteiten hergebruiken

Dus het is eigenlijk geen keus, want dit soort gebruik van API's is niet optioneel meer wil je een nuttige cloudapplicatie hebben. Ze bieden opslagdiensten, provisioning, databases, et cetera. Ook werken ze goed samen met andere software die API's gebruiken. Als je geen API's gebruikt heb je maar één pad naar toegang tot de cloudgebaseerde applicatie: de gebruikersinterface. Belangrijker nog is dat je geen pad hebt om de functies van de applicatie te hergebruiken.

Stel dat je een killer-app schrijft die beveiligde transacties met banken uitvoert. Je levert sowieso een gebruikersinterface, maar om de functionaliteit van de applicaties herbruikbaar te maken, moet je API's of diensten (lees in dit geval: microservices) bieden. Een applicatie die 330 functies of gedragingen levert moet tenminste 330 API's hebben - en in de regel zelfs nog veel meer.

Onontgonnen nut

Waarom? Hoewel gebruikers de functionaliteiten van de applicatie hanteren, kun je veel werk van de applicatie gebruiken in andere applicaties, zodat je niet het wiel opnieuw uitvindt voor gangbare componenten zoals transactievalidatie of blockchain-updates. Je kunt ongetwijfeld andere nuttige dingen vinden voor die services en als ze makkelijk te vinden zijn door collega's in de ontwikkelafdeling, zullen zij ook ander nut ontdekken.

Het voordeel hiervan is financieel: het is goedkoper om nieuwe applicaties te bouwen vanuit bestaande services dan om ze allemaal vanaf de grond af aan op te bouwen. Bovendien is deze aanpak flexibeler. Als je applicaties kunt schrijven en wijzigen die API-gebaseerd zijn, vertaalt dat zich naar flexibelere bedrijfsvoering, waar je snel kunt inspringen op veranderende behoefte. Die flexibiliteit is dé meerwaarde van cloud.