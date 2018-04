10 populaire programmeertrends en 10 die achterhaald raken

Ontwikkelaars halen vaak hun neus op voor de modewereld, waarin trends veranderen met de jaargetijden. Kleuren komen en gaan, roklengtes stijgen en dalen, stropdassen worden dunner en dan weer dikker, maar in de wereld van technologie heerst stabiliteit, wiskunde en precisie over hypes.

Dat betekent niet dat er geen trends bestaan in de programmeerwereld. Het verschil is dat die trends ontstaan uit de behoefte voor meer efficiëntie, gebruiksgemak of meer aanpasbaarheid. Nieuwe technologie die zoiets biedt is beter dan de vorige generatie. Het is een meritocratie, niet een nukken en kurencratie.

Laten we eens kijken wat 'in de mode' is bij ontwikkelaars vandaag en waarom. Niet iedereen zal het eens zijn met de bepaling wat 'in' en wat 'uit' is - veel hangt af van persoonlijke variabelen als specifieke projecten en doelen. De discussie over voors en tegens illustreert waarom programmeren zo'n fascinerend beroep is: snelle verandering, hartstochtelijke discussies en onverwachte comebacks horen er allemaal bij.

1. Preprocessors vs. full stack-talen

Niet zo lang geleden moesten programmeertalen alles ombouwen van code naar de daadwerkelijke bitjes die de hardware leest. Toen bedacht iemand dat je kon meeliften op het werk dat eerder al was uitgevoerd. Nu schrijven mensen met een briljant idee een preprocessor die nieuwe code vertaalt naar een taal die al langer bestaat met een grote set library's en API's.

Scripttalen als Python en JavaScript waren ooit beperkt tot kleine projectjes, maar vormen nu het fundament van serieus werk. Mensen die niet van JavaScript hielden, maakten preprocessor CoffeeScript; dezelfde code maar dan zonder lastige interpunctie. Er zijn tientallen varianten die de syntaxis op verschillende manieren presenteren.

Gebruikers die dynamische typering wilden, maakten Groovy, een simpele variatie op Java zonder de veeleisende interpunctie. Er zijn tientallen talen die op de JVM draaien - Groovy, Scala, Clojure, Kotlin, etc. - maar er is maar één JVM. Zo kun je ook veel talen draaien op de VM van .Net. Waarom zou je het wiel steeds opnieuw uitvinden?

2. SVG vs. Flash

Mensen trekken zich al jaren de haren uit het hoofd van Flash, maar ontwerpers hebben de resultaten altijd gewaardeerd. Anti-aliasende rendering ziet er mooi uit en veel getalenteerde tekenaars hebben een diepe voorraad Flash-code om geavanceerde transities en animaties te maken. Ook simpele Flash-games blijven populair, dus het platform leeft nog steeds op het web.

Nu je vrijwel hetzelfde kunt doen op de JavaScript-laag, juichen ontwikkelaars en browsermakers het eind van Flash toe. Ze zien betere DOM-integratie van relatief nieuwe formaten als SVG (Scalable Vector Graphics). SVG en HTML vormen een grote stapel tags die makkelijker zijn te gebruiken voor webontwikkelaars.

Er zijn veel API's die uitgebreide renderingsopties bieden voor het Canvas-object, vaak met behulp van de GPU. Gebruik die er ook bij en je hebt weinig redenen om nog Flash te gebruiken.