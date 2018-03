Gids: welke programmeertaal moet je leren?

Het is niet eens zo moeilijk als het misschien klinkt om een programmeertaal te leren. Ontwikkelaars die al een taal kennen kunnen vanuit die basis zelfs al in 24 uur de beginselen van een nieuwe taal bijleren. Als je op zoek bent naar een nieuwe vaardigheid om je CV uit te breiden, kan die keuze impact hebben op wat voor werk je kunt vinden.

Om je beter op weg te helpen, kijken we naar welke talen uitgesplitst naar programmeertalen die het beste werken als je bekend bent met een specifieke taal, gevolgd door welke talen je wellicht beter kunt vermijden en afgesloten door een set van talen die het beste werken voor nieuwkomers die nog geen of weinig programmeerkennis hebben.

Als je al Java kunt:

Als je Java kent, weet je dat het een ontzettend populaire taal is, maar dat het niet bepaald de coolste vaardigheid meer is. De meeste bedrijfssoftware wordt nog steeds geschreven in Java, maar ontwikkelaars die hier vaardig in zijn, zijn niet meer zo hot en gewild als eens het geval was. Wat moet je als Java-ontwikkelaar die een nieuwe weg inslaat op het carrièrepad? Denk aan:

Scala

Scala kun je zien als functioneel Java - eentje waar de syntaxis niet zo onvolmaakt is. Functionele puristen houden niet zo van Scala, maar de overstap van Java op Scala is niet zo lastig. Als je aan de slag wilt met AI en machine learning, al Java kent, en weet dat Apache Spark in Scala wordt geschreven, is dit een voor de hand liggende keuze.

JavaScript

Als je een Java-ontwikkelaar bent, is de kans statistisch gezien groot dat je ouder dan 35 bent, tenzij je voor een IT-dienstverlener werkt. De laatste keer dat je met JavaScript te maken had was misschien dat rommelige Netscape-dingetje dat ze in de browser stopten en het woord 'Java' eraan koppelden omdat de naam Java populair was (een kortzichtige merknaamoverweging!)

Maar JavaScript is veranderd en server-side software ook. Je kent Java al, en door wat kennis op te schroeven over functioneel programmeren, ben je snel in staat om de client- en server-side taal te leren die overal wordt gebruikt waar een vlugge scriptoplossing wordt gevraagd. Het is goed om JavaScript in je gereedschapskist te hebben.

C

Als je nooit C hebt geproefd is nu de tijd aangebroken, daar deze klassieke taal een opleving doormaakt in het IoT-tijdperk. Zelfs als je het niet gebruikt (om bijvoorbeeld Arduino's te programmeren) helpt het je begrip van Java, met een beter inzicht op geheugenraces en concurrency-issues.

Als je al C# kunt:

Als je diepgravende kennis hebt van C# ben je een 'Softie'. Maar terwijl je bezig was jezelf te specialiseren in Microsoft, veranderde de wereld. Dus als je meer marktwaarde wilt hebben buiten de wereld van Microsoft, is het tijd om naar een andere taal te kijken.

JavaScript

JS is nu overal. Het is erg toegankelijk en dient bijvorbeeld als basis voor veel blockchainprojecten. En nee, je hoeft niet dat vermaledijde JScript van Microsoft te gebruiken. Er zijn andere, betere, .Net-bindings voor JavaScript. Neem ook kennis van Node.js of een soortgelijke runtime of probeer een pure web-app te bouwen als je alleen maar ervaring hebt met clients in C#.

F#

Hoewel F# nooit de wereld veroverde zoals eerder werd voorspeld, is het nog steeds een goede manier om grip te krijgen op functioneel programmeren en jezelf bloot te stellen aan denken als datawetenschapper. Als je met AI of machine learning aan de slag wilt of gewoon een heldere manier wilt om complexe berekeningen uit te voeren, moet je bij F# zijn.