Een uitgebreide blik op Linux in Windows met Cygwin

Besturingssystemen zijn niet meer zo gekoppeld aan specifieke hardware of omgevingen als ooit het geval was: er zijn genoeg opties om meerdere OS'en parallel te draaien, of het nou Linux, Windows of macOS is. Mijn primaire systeem is bijvoorbeeld een Mac, maar Windows 10 en Ubuntu Linux zijn beschikbaar als volledige installaties.

Het nadeel daarvan is dat het resources kost, in de vorm van een virtuele machine of een dual-boot waarmee je partitieruimte opoffert. Een VM vreet onder meer schijfruimte, kloktikken en werkgeheugen. Als je ook nog andere applicaties op je host draait naast een VM, kunnen de prestaties van je native besturingssysteem behoorlijk afnemen en de nodige frustratie opleveren.

Cygwin in de kern

Maar er zijn alternatieven die features en eigenschappen van het ene OS beschikbaar maken op een andere. Cygwin geeft je een Linux-commandshell en Linux-tools, bruikbaar in Windows. (Sinds Windows 10 is er zelfs een heel Linux-subsysteem en is Cygwin eigenlijk ingehaald op het platform.) De software komt van een open source-project en is gratis te gebruiken.

Cygwin heeft zijn naam gekregen van de originele ontwikkelaar Steve Chamberlain, die op dat moment bij Cygnus Solutions werkte. Hij bouwde daar aan een systeem om mogelijk te maken dat de GNU C Compiler (GCC) een Windows-compatibele executable uitspuugde. Dat programma heette oorspronkelijk gnuwin32.

Het programma is in feite een briljant idee: een emulatie van alle API-level calls die nodig zijn voor POSIX-compliance tussen Linux en Windows. Dat betekent dat je direct ondersteuning hebt voor een breed scala aan ontwikkeltools en utilities die normaal gesproken geen onderdeel uitmaken van Windows zelf. Voor programmeurs is dit een enorm voordeel.

Dev-tools op Windows

Cygwin geeft je niet de optie om Linux-applicaties te downloaden en draaien: apps moeten opnieuw worden gecompileerd voor Cygwin-omgevingen om te werken. Het goede nieuws is dat er veel open source software is gepoort naar Cygwin - meer dan 21.000 zelfs - inclusief ImageMagick, Python, Perl, Ruby, EMACS, make, curl en bzip2, naast ondersteuning in code te ontwikkelen in C, C++, Objective-C, Tcl, Ada, CLISP, Scheme en Prolog.

Daarnaast kun je het X Windows System dankzij Cygwin in Windows gebruiken, dankzij de Cygwin/X-poort van het grafische systeem. Waarom je dat zou willen doen is een heel andere vraag, maar het is een goede illustratie dat je flexibiliteit op je Windows-bak krijgt met deze software.

Aan de slag met Cygwin

Het installatieproces is simpel: ga naar cygwin.com en klik op de installatielink. Zoals je dat vaak ziet in de open source-community, krijg je de vraag om specifieke pakketten te installeren. Met de 21.000+ opties kan dat een beetje overweldigend zijn. Kies daarom de standaardpakketten en na een hoop downloads en gecompileer, krijg je de Cygwin-terminal te zien.

Dat is alles. Om aanvullende packages ná installatie toe te voegen, start je de installer opnieuw en kies je welke pakketten je wilt hebben. Kijk niet vreemd op als de selectie van één pakket ervoor zorgt dat er een tiental dependency's, andere pakketten of library's moeten worden geïnstalleerd om het pakket waar je eigenlijk voor ging te installeren.