Bazen eisen JavaScript, ontwikkelaars willen Python

Er is geen gat tussen de talen die werkgevers eisen en de talen die ontwikkelaars daadwerkelijk kennen. JavaScript kwam bij een onderzoek van technisch wervingsspecialist HackerRank onder meer dan 39.000 ontwikkelaars en wervers maar nét iets hoger uit dan Java. Maar als het aankomt op welke taal ontwikkelaars liever hebben is Python de taal die de meesten willen leren - en velen kennen hem zelfs al.

HackerRank keek ook naar welke talen op de verlanglijst staan van ontwikkelaars om nieuw te leren. Dat zijn respectievelijk Go, Python, Scala, Kotlin en Ruby. Volgens het bedrijf verschilt die voorkeur per sector. Java is bijvoorbeeld de voorkeurstaal in de financiële wereld, terwijl C domineert in hardware-ontwikkeling.

Het onderzoek merkte wel gaten op tussen de JavaScript-frameworks die werkgevers eisen en de kennis daarvan bij ontwikkelaars:

Het grootste gat zat in de React JavaScript UI-library, waarvan 37 procent van de werkgevers kennis verwachten, maar ongeveer 19 procent van de programmeurs heeft daar vaardigheden in.

Het gat met Angular is minder groot: 39 procent van de werkgevers wil die kennis en 32 procent van de ontwikkelaars heeft het.

Bij Node.js is dat gat ongeveer vraag 38 procent, aanbod 30 procent.

Van de 39.411 ontwikkelaars die werden ondervraagd, waren 7000 ook technisch manager. HackerRant ondervroeg hun over werving. Andere uitkomsten van het onderzoek: