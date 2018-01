3 zakelijke use-cases voor blockchain

Het voordeel is namelijk dat verschillende partijen kunnen vertrouwen op transparante, ongewijzigde data. Een nadeel is dat de latency van een dergelijk datanetwerk behoorlijk hoog is. Ondanks dat is blockchain een behoorlijke disruptie gebleken voor IT, vooral voor administratieve toepassingen waarbij geen enorme datawinkel meer nodig is.

Volgens sommige deskundigen is daarom de blockchain-revolutie voor IT een enorme omslag die we niet meer hebben gezien sinds de komst van internet. Vooral financiële diensten liepen voorop met de inzet van de technologie voor hun bedrijfsvoering, vanwege de eigenschappen als database die gedistribueerd is over disparate servers, met transparante records waarvan je direct kunt zien dat de inhoud niet is aangepast.

Soms blockchain logisch

Behalve de efficiëntieslag die blockchain biedt, zijn financiële diensten grotendeels afhankelijk van het opgebouwde vertrouwen in elkaar. Dat kost veel tijd, er komt veel regelgeving aan te pas, je loopt risico op fraude en het grote aantal partijen brengt veel werk met zich mee. "Voor deze processen kunnen bedrijven grote voordelen behalen met relatief simpele, niet-disruptieve blockchain-implementaties", meldt Everest Group Research in een rapport over blockchain-adoptie.

Maar blockchain begint nu ook zijn weg te vinden buiten de financiële sector, als transparant boekhoudmechanisme voor bijvoorbeeld logistiek of het registreren van toeleveranciers. Het wordt door sommige partijen gebruikt als een nieuwe digitale vertrouwenseconomie, waarbij bedrijven blockchains gebruiken om identiteiten te beheren van partijen waar ze zaken mee doen. "We kunnen een toekomst voorzien waarbij de impact van blockchain zo groot is als die van internet of de mobiele revolutie", aldus Everest Group Research.

Van pilot naar productie

Brede adoptie en integratie van blockchain-technologie in bedrijven staan niet alleen aan de horizon - het is al mogelijk, biedt grote zakelijke voordelen en wordt snel ingezet voor bedrijfskritieke toepassingen, meent consultancy Deloitte. "Je kunt per sector concepten zien en pilots die nu naar productie overstappen", zegt Deloitte-CTO Bill Briggs.

"Je ziet het bijvoorbeeld bij verificatieprocessen van voedselveiligheid, consumentenproductie, valideren van de keten van toeleveranciers en in de bio-industrie opduiken. Overheden denken na over hoe ze dit toe kunnen passen om e-stemmen eindelijk een realiteit te maken om de uitgebrachte stemmen te kunnen volgen en valideren, zelfs als de uitgebrachte stem zelf geen onderdeel is van de blockchain", aldus de CTO.

In dit artikel kijken we naar drie specifieke voorbeelden waar blockchain al is getest of zelfs uitgerold: