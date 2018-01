Hoe Ethereum zijn prestatie-issues wil oplossen

De twee leidende blockchainplatforms van dit moment zijn Ethereum en Hyperledger en die vormen de basis voor een heleboel toepassingen, van cryptovaluta als Ethereum's Ether tot smart contracts. Het is open omdat alle transacties van de p2p-ledger realtime in te zien zijn, maar de uitdaging voor de prestaties daarvan zijn dat elke transactie op elk knooppunt van de blockchain verwerkt moet worden.

Kostbaar en traag

Het nadeel is dus dat transacties als betaling onacceptabel traag worden. Elke nieuwe record in een blockchain is een seriële toevoeging die bovenop de vorige blokken wordt gebouwd en dat beperkt de snelheid ten opzichte van traditionele databases, waar gegevens parallel kunnen worden verwerkt.

"Dat proces is kostbaar en traag, maar dat is een prijs die je wilt betalen als het gaat om een wereldwijd netwerk waar deelnemers potentieel malafide intenties hebben", legde de oprichter van Ethereum-exchange Leverj, Bharath Rao, uit in een eerder interview met Computerworld. "Maar in een zakelijke omgeving, waar deelname wordt beheerd, is het niet logisch om veel tijd en moeite te steken in een technologie die buiten dit voordeel niet veel toevoegt."

Probleem schaalbaarheid

Door alle knooppunten (servers) te vereisen om elke transactie te verwerken is de blockchain bestendig tegen aanvallen - je zou duizenden knooppunten moeten hacken om controle te krijgen over het netwerk en te kunnen frauderen - maar dat betekent ook dat transacties een redelijk hoge latency hebben en dat de schaalbaarheid problematisch is.

Ethereum-oprichter Vitalik Buterin schreef onlangs een blog dat het blockchain-netwerk momenteel een miljoen transacties per dag verwerkt, maar dat, nu Euthereum en andere blockchains regelmatig hun maximale transactiecapaciteit aantikken, er een steeds urgentere behoefte ontstaat aan schaalbaarheid.

Sharding

Ethereum onderzoekt momenteel twee potentiële oplossingen. De eerste is sharding, waarbij een kleiner percentage van de knooppunten alle transacties zien en verwerken. Hierdoor kunnen meer transacties parallel worden verwerkt. Aan de andere kant moet sharding de ingebouwde security van de blockchain niet verzwakken, omdat de gewenste decentralisatie nog steeds aanwezig is, zo schrijft Buterin.

De tweede oplossing draait om een aanpassing in het protocol van de datalinklaag (laag 2) waarbij de meeste transacties van de keten worden gehaald. Hierbij wordt alleen de onderliggende blockchain gebruikt om via laag 2 te communiceren. Data wordt dan verplaatst tussen knooppunten binnen een LAN of aangrenzend WAN.

