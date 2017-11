Hoe het zit met Google's nieuwe OS en Apple's Swift?

Fuchsia OS ondersteunt Dart, Go, Swift, C en C++.

Google werkt in het geheim aan een nieuw OS met de naam Fuchsia. Nou ja, 'geheim'... In augustus 2016 duikelde Android Police al documentatie op uit open source-repo GitHub over het Google-project. Het nieuwe realtimebesturingssysteem lijkt (in eerste instantie) geen vervanger te zijn van Android of Chrome OS, maar een nieuwe aanvulling om te kijken wat beter werkt in de nabije toekomst.

Mobiel, cloud én IoT

Het besturingssysteem krijgt een eigen kernel - dus geen Linux-basis meer - en is in de eerste plaats bedoeld voor apparaten met weinig hardware-resources die naar verwachting de komende jaren fors gaan groeien. Er is een markt voor extreme lichtgewicht systemen voor apparaten met weinig tot geen rekenkracht en met Fuchsia heeft Google een vinger in drie papborden: mobiel, cloud en embedded/IoT. De eerste twee met linux-kernel (Android en Chrome OS) en de derde met eigen kernel 'Zircon'.

Google gebruikt eigen programmeertaal Dart voor applicaties, wat een logische zet is voor een lichtgewicht aanpak. Sensorapparaten communiceren veelal met lowlevel systeemtalen in plaats van talen met meer abstracties, zoals het nu veelgebruikte Java. Dart is ook geschikt voor veel directere instructies naar de hardware, zoals voor IoT en embedded meer gebruikte directe talen als C en zelfs Assembly. Fuchsia biedt daarom ook ondersteuning voor instructietalen Go, C en C++.

Nu met Swift

Inmiddels lijkt het er ook op dat Fuchsia Apple's programmeertaal Swift gaat ondersteunen. De opvolger van Objective-C is in eerste instantie ontwikkeld voor developers die iOS/macOS-apps ontwerpen, maar versie 2.0 ging vorig jaar open source. Swift is net als Dart een taal die low-level instructies mogelijk maakt, maar een abstractieniveau heeft die de taal een stuk leesbaarder maakt.

Swift at Google has enough folks working on it that we need a staging ground/integration point, and we decided it s... twitter.com/i/web/status/9... — Chris Lattner (@clattner_llvm)15 November 2017

Wat precies de langetermijnplannen zijn van Google met het RTOS is vooralsnog niet duidelijk, maar het bedrijf staat erom bekend diverse dingen te proberen om te zien wat aanslaat bij het publiek. Dart is een logische keus voor een OS van de nabije toekomst: de programmeertaal is ontworpen voor alles van microprocessoren als Raspberry Pi tot aan de pc-browser via JS-compilatie.

Ontwikkelaars lokken

De uitbreiding naar Swift is dus niet zozeer een zet om Apple-apps te integreren, zoals je her en der leest, maar om een grote ontwikkelaarsgroep die reeds bekend is met Swift - en niet met Dart - op den duur te verleiden om een kijkje te nemen om te zien wat ze kunnen betekenen voor de nieuwe IoT-apparaten. Een van de redenen dat Android-apps al zo snel groot groeiden tussen 2009 en 2011 was omdat ontwikkelaars bekend waren met Java en het relatief eenvoudig was om in een voor hen bekende IDE een nieuwe applicatie te bouwen voor Android.

Lees meer over Swift in: 10 redenen waarom Swift beter is dan Objective-C

En een tweede argument vóór Swift is het ondersteunen van zoveel mogelijk talen die directe instructies ondersteunen, zodat toepassingen gebouwd kunnen worden voor lichte sensorapparaten en embedded systemen. Fuchsia heeft een uitgebreid assortiment aan talen waarmee hardware directer kan worden aangesproken dan in de meeste high-level talen en ondersteuning voor in populariteit groeiende talen als high-level datataal Python en C-achtige systeemtaal Rust.