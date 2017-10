10 waardevolle levenslessen voor ontwikkelaars

Jonge ontwikkelaars die van start gaan, horen allerlei tegeltjeswijsheden rondvliegen, maar er is een aantal concepten waar je in de praktijk mee te maken krijgt en rekening mee moet houden - vooral als je de carrièreladder bestijgt en te maken krijgt met de samenloop van business en IT. Dat gaat niet altijd even goed in bepaalde organisaties. Hier zijn 10 dingen om in de gaten te houden.

1. Pas op voor verantwoordelijkheid zonder autoriteit

Als je al een tijdje meedraait in de IT, heb je dit waarschijnlijk wel meegemaakt. Ook in security zie je dit concept veel terug: mensen worden verantwoordelijk gehouden voor bepaalde zaken, zonder dat ze de macht hebben om daadwerkelijk iets te veranderen.

Je kunt het in een extreem voorbeeld zien als de schoonmaker die verantwoordelijk is voor de kwartaalcijfers. Hoe hard hij ook werkt en wat hij ook doet, zijn taken hebben geen enkele invloed op de winstgevendheid van het bedrijf. Als hij naar een vergadering gaat met verkopers, kan hij niets doen om ze meer te laten bellen en als hij bij de marketingafdeling is, kan hij personeel geen opdracht geven om een nieuwe campagne te starten.

Oké, zo erg is het meestal niet, maar vaak zie je een gapend gat tussen waar mensen verantwoordelijk voor worden gehouden en wat ze daadwerkelijk kunnen verbeteren. Dat is een bekende bron van frustratie. Verantwoordelijkheid zonder autoriteit is een belangrijk teken dat de organisatie niet goed functioneert en je ziet dit bijna overal terug. Het is een duidelijke oorzaak van een groot verloop onder het personeel en kan alleen worden opgelost door mensen ofwel meer autoriteit te geven of minder verantwoordelijkheid. Eén van de twee.

2. Val niet in herhalingen

Dit principe slaat in het geval van ontwikkeling dat je één overkoepelend design moet hebben in een systeem. Als je op meerdere plekken een blok code moet knippen en plakken, schort er iets aan het centrale concept en dat moet eerst worden opgelost. Er zijn diverse manieren om dit probleem op te lossen, van het ontwerpen van een goede basisarchitectuur tot codegeneratoren en dependency injection. Maar hoe het ook zij, los dit op.

Dit principe negeren is niet alleen tijdverspilling, het zorgt er ook voor dat de code lastiger te onderhouden is. Een bug in een gekopieerd blok doet zich immers waarschijnlijk ook voor in diverse geplakte blokken en de fix moet op meerdere plekken worden toegepast. Dat niet alleen, beveiligingsfouten worden herhaald op verschillende plekken in de software.