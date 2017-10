Standaarden voor flexibel ontwikkelen

Het aanpassen van grote softwaresystemen is complex en vergt veel tijd. Denk aan SAP, of het warehouse management systeem van een wereldwijd opererende logistiek dienstverlener. Een groot probleem, want voor een dienstverlenende organisatie is het juist van belang om naadloos aan te sluiten op de operationele processen van klanten. Daar zijn al snel aanpassingen in de eigen software voor nodig.

"Omdat onze systemen voor elke nieuwe klant aangepast moesten worden, namen projecten, changes en na afloop het onderhoud veel tijd in beslag en het was ook erg kostbaar," vertelt Arthur Godschalk, Senior Manager Product development bij logistiek dienstverlener Kuehne + Nagel. Vandaar dat het bedrijf tegenwoordig voor een heel nieuwe aanpak kiest.

Arthur Godschalk van Kuehne + Nagel gaat tijdens Mendix on Tour dieper in op deze materie. Wil je meer weten, kom dan op dinsdag 24 oktober naar de RDM in Rotterdam. Schrijf je gratis in.

"We hebben besloten om onze eigen systemen voortaan zo standaard mogelijk te houden. Alle functionaliteit die we nodig hebben vanwege de processen van onze klanten, houden wij nu gescheiden door gebruik te maken van low code proces modellering ontwikkelplatform Mendix."

Dicht bij de operatie

Godschalk vindt het prettig dat je niet per se programmeurs nodig hebt om met het platform aan de slag te gaan. "Het is een omgeving voor proces modellering en leest als een Visio-kaart", vertelt hij. "Je kunt het heel makkelijk doorgronden. Voor ons is dat zeer belangrijk, want daardoor kunnen we de ontwikkeltool dicht bij de operatie plaatsen. Daar zit de specialistische kennis die wij nodig hebben om alles goed te laten werken."

Zo heeft een customer service manager met affiniteit voor IT-processen tijdens de transitie de rol van lead architect op zich genomen. "Niet iemand met een IT-achtergrond, maar iemand uit de operatie die affiniteit heeft met de processen."

Goed onderhoudbare omgevingen

Eerst was men nog een beetje bang dat er te veel hobbyisme zou ontstaan, maar dat blijkt in de praktijk enorm mee te vallen. "Wat je eigenlijk doet is al je schaduw IT vol in het licht zetten. Want dat bestaat gewoon, daar kun je als IT-afdeling je ogen niet voor sluiten. Maar in Mendix documenteer je processen en daardoor is alles een stuk makkelijker over te dragen aan de supportorganisatie. Het onderhoud is daarmee per definitie beter geregeld dan wanneer mensen met allerlei kantooroplossingen zoals Access en Excel aan de slag gaan."

Godschalk wijst erop hoe het in veel organisaties werkt. Daar zie je dat afdelingen functionaliteit nabouwen in Excel omdat het te ingrijpend is om die aan het grote SAP-systeem toe te voegen. Op die manier ontstaat veel schaduw-IT en dat maakt organisaties erg kwetsbaar. Daar gruwt Godschalk van. "Belangrijk bij alles wat je maakt, is dat het uiteindelijk een goed onderhoudbare omgeving oplevert," benadrukt hij. "Dankzij het laagdrempelige ontwikkelplatform wordt bij ons afgedwongen dat je op een gestructureerde manier ontwikkelt en alles netjes gedocumenteerd wordt."

Meer flexibiliteit dankzij standaardisatie

Het platform wordt bij ons inmiddels breed ingezet en vormt nu een integraal onderdeel van ons IT-landschap. En doordat de extra functionaliteit voor klanten nu gescheiden wordt gehouden van de eigen systemen, gaat het ontwikkelen ervan veel sneller. "Daarmee hebben wij de time-to-market drastisch weten te verkorten. Dat is zeer belangrijk, want de wereld om ons heen versnelt in hoog tempo."

Als logistiek dienstverlener heeft Kuehne + Nagel de flexibiliteit nodig om snel mee te bewegen met wat een klant wil. Godschalk neemt eCommerce als voorbeeld. "Veel van deze bedrijven zijn zoekende naar hun specifieke markt en hoe die bediend moet worden. Maar deze klanten kun je niet bedienen als je zelf op een watervalachtige manier bent ingericht."

Want je moet mee-acteren met een klant die zelf nog zoekende is. "Het klinkt misschien paradoxaal, maar wij hebben standaarden ontwikkeld om deze flexibiliteit te krijgen. Door bepaalde standaard-componenten als kralen aan elkaar te rijgen, maken wij er als het ware een ketting van. Op die manier kunnen wij precies het juiste maatwerk aanbieden voor de oplossing die onze klant zoekt. Dat rijgen doen wij dus met het ontwikkelplatform."

Niet doorschieten

De transformatie die het bedrijf op deze manier doormaakte, zorgde voor talrijke leermomenten. "Een aanpassing in SAP had bij ons altijd een grote impact. En door de nieuwe manier van werken hoeven we daar dus niet meer aan te komen, waardoor we veel sneller en makkelijker nieuwe functionaliteit uitrollen," vertelt Godschalk.

"Alleen ontstond daardoor het beeld dat je hier ineens alles wel mee kon oplossen." Maar het is belangrijk dat je niet doorschiet en een compleet SAP-systeem of WMS nabouwt, benadrukt Godschalk. "Wel kun je het perfect gebruiken om een aantal deelprocessen samen te voegen tot één geheel. Dus bestaande componenten samenvoegen tot een nieuwe functie. Daarin zit vooral de grote kracht zo'n platform."

Wat werkt en wat niet

Godschalk adviseert dan ook om het IT-landschap goed te bewaken en telkens te kijken waar je welke functionaliteit onderbrengt, al kun je er volgens hem soms voor kiezen om mensen tijdens de transitie gewoon hun gang te laten gaan. "Dan lopen ze hier vanzelf tegenaan en leren ze het op de harde manier. Als organisatie leer je zo vanzelf wat werkt en wat niet werkt."

Ideaal is verder dat je nu zelfs een soort weggooi-software kunt maken. "Soms besluiten we gewoon iets te maken als tijdelijke oplossing. Want de kosten zijn toch niet hoog. We maken het, na een paar maanden is het terugverdiend en na een half jaar gooien we het weer weg, zodra we een betere oplossing hebben." Een totaal nieuwe manier dus om met software-oplossingen om te gaan.