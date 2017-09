Hoe bij ASML software wordt ontwikkeld

De uitdagingen voor ASML op engineeringgebied zijn enorm door de nanometerschaal waarop de machines opereren. Die machines worden in alles aangestuurd door software, dus gelden op dat gebied al even strenge eisen. Die software wordt tegelijk met de machine ontwikkeld en John Koster is één van de mensen die dit proces overziet.

Om een idee te geven van de engineering-uitdagingen in de euv-machines van ASML, zetten we hier uiteen hoe die extreem ultra violette stralen worden opgewekt, waarmee de siliciumwafers uiteindelijk worden belicht en chips worden gemaakt. Druppels tin vallen vrij voorlangs een uiterst gladde spiegel (als je die vergroot naar het oppervlak van Duitsland, dan is de grootste oneffenheid nog maar 1 mm hoog). Elke druppel wordt twee keer geraakt door een laserstraal. De eerste straal vervormt de druppel tot een soort pannenkoek, waarna de tweede straal de druppel verdampt. Bij dat proces ontstaat het extreem ultra violet licht, dat vervolgens via de spiegel de machine wordt ingeleid. Dit proces wordt gestuurd door software. Software die door John Koster en zijn teams wordt geschreven.

Enterprise software in één behuizing

"We noemen het embedded software", vertelt Koster. "Maar eigenlijk is zo'n apparaat een volledig geautomatiseerde fabriek op zich. In een normale fabriek zou je het dus enterprise software noemen. Alleen zit het nu in één systeem in één behuizing." Binnen het systeem zelf zit al heel veel functionaliteit, maar dat is nog niet alles. Die software moet ook goed samenwerken met het systeem van de klant. "De automatisering bij de klant neemt steeds grotere vormen aan", zegt John. "Dus breidt de uitdaging zich steeds verder uit. Daarom is goed samenwerken met die klant de enige manier om de toenemende complexiteit te lijf te gaan."

Daar komt nog bij dat ASML een diverse klantpopulatie heeft. Al die klanten hebben hun eigen specifieke eisen voor hun producten, en dat zorgt voor een spagaat voor de softwaredivisie. John: "Als software-organisatie probeer je je diversiteit te beperken. Waar mogelijk breng je updates uit die passen binnen je geconsolideerde omgeving, maar tegelijkertijd moet je in staat zijn om aan specifieke klantbehoeften te voldoen."

Groeiende complexiteit

De taak van software in de machines is het besturen ervan. ASML bouwt open systemen, wat wil zeggen dat klanten hun machines op heel veel manieren kunnen gebruiken. "Onze machine produceert wafers, en dat gebeurt op basis van recepten van de klant zelf. Daarin is de vrijheid voor de klant groot. Aan onze machine de taak om dat recept naar nanometerschaal over te brengen. En dat gebeurt met behulp van de software die wij maken."

Die software krijgt een steeds grotere rol, benadrukt John. "Natuurlijk, de machinehardware moet de intrinsieke capaciteiten hebben, en sensoren moeten tot op de nanometer kunnen meten. Maar met de software stuur je de machine naar het optimale setpoint berekend door wiskundige algoritmen. Dat resulteert in een complex meet- en regelsysteem." En dat systeem wordt steeds complexer naarmate de schaal waarin gewerkt wordt kleiner wordt en de snelheid wordt opgevoerd. Beide moeten steeds worden geoptimaliseerd om de concurrentie voor te blijven en de chipbouwers in staat te stellen om de Wet van Moore in stand te houden.