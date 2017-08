JavaScript-runtime Node.js uitgelegd

Wat is Node.js eigenlijk precies en waarom is het zo populair?

De drie belangrijkste prestatiefactoren van webservers zijn latency, throughput en schaalbaarheid. Het is niet eenvoudig om latency laag en throughput hoog te houden als je opschaalt. Node.js is een JavaScript-runtime die dit bereikt met een aanpak waarbij requests niet geblokkeerd worden en er geen tijd of resources verspild worden omdat ze op I/O-requests wachten.

Traditioneel model

Dat vraagt om nadere uitleg. In een traditioneel webservermodel zorgt elke binnenkomende verbinding of request ervoor dat de server een nieuwe thread aanmaakt of zelfs een nieuw proces afsplitst om de aanvraag af te handelen en een reactie te genereren. Dat is conceptueel logisch, maar in de praktijk levert deze aanpak een hoop overhead op.

Het kost minder werkgeheugen en CPU-overhead om threads aan te maken in vergelijking met nieuwe processen, maar het kan inefficiënt zijn. Een grote hoeveelheid threads zorgt ervoor dat een zwaar belast systeem kostbare tikken besteedt aan het inplannen van threads, en processtaten opslaan en verwerken, wat de latency vergroot en schaalbaarheid en throughput tegen een grens aanlopen.

JS-callbacks

Node.js doet het anders. Het handelt verbindingen af met een eventloop in één thread en elke nieuwe verbinding zorgt ervoor dat er een JavaScript callback-functie wordt aangesproken. De callback-functie kan requests verwerken met I/O-calls die nergens blokkeren en als het nodig is kan de functie threads aanmaken om CPU-intensieve taken uit te voeren en om de loadbalancing tussen verschillende CPU-cores af te handelen.

Node.js' aanpak om te schalen met callback-functies vereist minder geheugen om verbindingen af te handelen dan de meeste concurrerende architecturen die schalen met threads, zoals Apache's HTTP Server, verschillende Java-applicatieservers, IIS en ASP.NET, en Ruby on Rails.

Niet beperkt tot JavaScript

Node.js blijkt naast servers verder ook een nuttige rol te vervullen op de desktop. Node-applicaties zijn niet beperkt tot JavaScript. Je kunt elke taal gebruiken die transpileert naar JavaScript, bijvoorbeeld TypeScript en CoffeeScript. Node.js bevat de JavaScript-engine V8 van Google Chrome, waarmee syntax van ECMAScript 2015 (ES6) wordt ondersteund zonder dat je ES6-naar-ES5-transpilatie nodig hebt met iets als Babel.

Veel van de functionaliteit komt van de pakketlibrary, die je kunt aanspreken met een npm-opdracht. NPM, de Node Package Manager, is onderdeel van de doorsnee Node.js-installatie, hoewel het zijn eigen website heeft.

Een stukje geschiedenis

In 1995 maakte Brendan Eich, op dat moment gedetacheerd bij Netscape, JavaScript om in browsers te draaien. Hij schreef het naar verluidt in tien dagen. Oorpronkelijk was het bedoeld om animaties en andere elementen voor het browser document model (DOM) aan te kunnen. Een versie van JavaScript voor de Netscape Enterprise Server verscheen kort daarop.