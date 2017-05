Wat is Composable Infrastructure

Bij traditionele IT-omgevingen staan stabiliteit en lage operationele kosten hoog op de prioriteitenlijst. Er wordt door de IT-afdeling alles aan gedaan om de benodigde resources vooraf beschikbaar te maken en applicaties een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid te bieden. Maar tegenwoordig worden er heel andere eisen gesteld aan IT-omgevingen. Dat vraagt om een totaal andere benadering van hoe je hardware en software zo effectief mogelijk inzet.

Dynamisch en schaalbaar

Het is in deze tijd vooral belangrijk dat je als bedrijf snel op marktontwikkelingen inspeelt om je concurrenten voor te blijven. Zodra je een idee hebt voor een innovatieve dienst of product, wil je dat zo snel mogelijk realiseren. Niet na maanden, maar na uren of dagen heb je al een prototype waarmee je klanten kunnen werken. Vervolgens breng je continu wijzigingen aan om de gebruikerservaring te verbeteren en extra functionaliteit toe te voegen.

Daar zijn dynamische IT-omgevingen voor nodig die je snel naar behoefte kunt inrichten, schalen, maar ook weer kunt opheffen zodra ze niet meer nodig zijn. Als je besluit een nieuwe applicatie te bouwen, een bestaande uitbreidt, of er plotseling enorm veel belangstelling voor een van je producten of diensten ontstaat, wil je hier ogenblikkelijk op reageren. Je wilt meteen de gevraagde resources vrijmaken, zonder dat de IT-afdeling eerst extra hardware moet inkopen of er ingewikkelde wijzigingen aan de infrastructuur voor nodig zijn, maar ook zonder downtime en zonder dat andere applicaties er hinder van ondervinden.

Dat botst nogal met de principes van traditionele IT-omgevingen, waar je juist vooral op zoek bent naar rust en stabiliteit en je het liefst helemaal niets aan je applicatie en de onderliggende infrastructuur wijzigt.

Volledig nieuwe architectuur

Moet je vanwege deze tegengestelde eisen van traditionele en moderne IT-omgevingen dan maar twee verschillende architecturen en infrastructuren neerzetten? Liever niet, want dat zorgt alleen maar voor extra complexiteit en hogere kosten. Een antwoord op dit dilemma is Composable Infrastructure. Het is een volledig nieuw ontwikkelde architectuur voor het datacenter, waarmee je de betrouwbaarheid en stabiliteit van een traditionele on premise infrastructuur op slimme wijze combineert met de flexibiliteit en schaalbaarheid van een moderne cloud. Op die manier krijg je het beste van beide werelden.

Composable Infrastructure is zo ontworpen dat je onmiddellijk de best passende infrastructuur beschikbaar kunt maken die je voor een bepaald soort toepassing nodig hebt. Denk aan moderne applicaties die je op elk moment wilt kunnen aanpassen en schalen, maar ook aan traditionele applicaties die juist van rust en regelmaat houden. Je kunt resources toekennen aan virtuele machines, containers, cloudgebaseerde applicaties en er zelfs bare-metal implementaties mee doen. De architectuur is dus geschikt voor zowel traditionele IT-omgevingen die stabiliteit en een hoge beschikbaarheid vereisen, als voor moderne omgevingen waarin snelheid, flexibiliteit en wendbaarheid gewenst zijn.

Infrastructure as Code

Bij deze architectuur zijn alle hardware resources die je nodig hebt om IT-omgevingen in te richten softwarematig aan te sturen. Bij dit Infrastructure as Code of Software Defined Datacenter wordt de hardware volledig geabstraheerd in softwaretemplates. De volledige provisioning van hardware en software doe je vervolgens met een template. Dit betekent dat je geen gedetailleerde kennis meer hoeft te hebben van de onderliggende infrastructuur en je via een eenvoudige regel code de opslag-, reken- en netwerk-infrastructuur kunt beheren die voor een applicatie nodig is. De IT-afdeling verandert hiermee in een interne service provider.

Er wordt gebruik gemaakt van infrastructuur pools. Denk aan een pool met rekenkracht, opslag en netwerkconnectiviteit. Dit betekent het einde van de hardware silo's. In traditionele omgevingen worden resources namelijk direct aan omgevingen toegekend en heeft elke silo een hoeveelheid overcapaciteit voor groei en piekbelastingen. Schaarse en kostbare resources blijven zo het grootste deel van de tijd onbenut. Bij Composable Infrastructure zitten resources niet langer vastgeklonken aan één omgeving, maar kunnen ze dynamisch worden toegekend aan de omgevingen die ze ook echt nodig hebben. Zodra de capaciteitsbehoefte weer afneemt, kunnen ze teruggegeven worden aan de resourcepools. De infrastructuur wordt daardoor altijd efficiënt en kosteneffectief ingezet. Bij moderne maar dus ook bij traditionele omgevingen.

Geleidelijke migratie mogelijk

Dankzij één infrastructuur worden de operationele kosten en de complexiteit van traditionele IT-omgevingen gereduceerd, terwijl je ook de snelheid en flexibiliteit krijgt die zo hard nodig is voor de nieuwe applicaties en diensten van de Idea Economy. Via één interface kun je zowel fysieke als virtuele pools in elke denkbare configuratie en voor elke applicatie worden samenstellen.

Het is mogelijk om gefaseerd over te gaan naar Composable Infrastructure. Je kunt beginnen met slechts een half rack met apparatuur, waarna je bijvoorbeeld via lifecycle management steeds meer omgevingen naar de nieuwe architectuur overzet. Zo heb je geen big bang scenario nodig. En een belangrijk voordeel: hardware en processen worden niet complexer naarmate het bedrijf groeit; de inzet wordt door de toegenomen schaalgrootte alleen maar efficiënter en steeds kosteneffectiever.

