Wat is Dense Wavelength Division Multiplexing?

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) maakt het mogelijk om verschillende verbindingen samen te voegen en te transporteren over één glasvezellijn. Als je meerdere verbindingen nodig hebt tussen twee datacenters, hoef je niet voor elke verbinding een eigen glasvezelpaar te gebruiken. Bovendien worden met DWDM lange afstanden overbrugd, zonder het netwerk te vertragen.

Minder fysieke lijnen

Iedere verbinding krijgt zijn eigen 'kleur' en wordt onafhankelijk getransporteerd. Hierbij kunnen het protocol (Ethernet, Fiber Channel, Video, OTN) en de bandbreedte (1 tot 200 Gig) per kanaal verschillend zijn. Het aantal fysieke lijnen kan daardoor aanzienlijk beperkt worden.

Bandbreedte naar behoefte

Met DWDM kun je dus de bandbreedte per verbinding instellen en zo nodig uitbreiden. Dit voorkomt dat je te veel bandbreedte inkoopt en geld verspilt, of juist te weinig inkoopt en genoegen moet nemen met vertraging op het netwerk. Het toevoegen van extra capaciteit vraagt een eenmalige en beperkte investering die relatief snel is terugverdiend.

Lage latency

DWDM-transmissie voegt minder dan 5 microseconden latency toe aan de verbinding. Dit is het equivalent van de vertraging die veroorzaakt wordt in 1 kilometer glasvezel. Voor latency-kritische toepassingen zijn er specifieke componenten beschikbaar die de vertraging zelfs tot vijf nanoseconden beperken.

Eenvoudiger beheer

Ook het beheer van glasvezellijnen wordt met DWDM eenvoudiger, omdat meerdere informatiestromen over één lijn lopen. Veel bedrijven besteden het beheer van hun glasvezellijnen uit. DWDM biedt de mogelijkheid om het beheer zelf te doen en dus een stuk onafhankelijker te worden van externe dienstverleners.

Voldoen aan privacywetgeving

DWDM zorgt dus voor minder glasvezellijnen en snellere verbindingen. Daarnaast vormt het de ideale basis voor encryptie op de optische laag. Hiermee creëer je een veilige WAN-verbinding die voldoet aan de huidige en nieuwe wet- en regelgeving rondom datalekken en privacy. Uit recent onderzoek onder ruim 400 Nederlandse bedrijven is gebleken dat slechts 12 procent gebruikmaakt van DWDM met encryptie op de optische laag.

De reden hiervoor kan zijn dat weinig IT-beslissers bekend zijn met deze technologie. Een andere reden is dat optische encryptie relatief kostbaar is. In combinatie met DWDM, waarmee je bespaart op het aantal glasvezelverbindingen, vallen de kosten mee en is de ROI groot. Zeker als we de mogelijke boetes met de nieuwe wet- en regelgeving in gedachte houden.

Implementatie van DWDM

Voor de aanleg van (encrypted) DWDM-verbindingen is specialistische kennis nodig. Het begint bij het ontwerp en simulatie van de DWDM-verbindingen en de juiste productkeuze. Daarna volgt het bouwen, testen, opleveren en integreren van de oplossing met de bestaande monitoringsystemen. Hiervoor is specifieke meetapparatuur nodig (Protocol Analyzers, OTDR meters, Spectrum Analyzers, Fiber inspectie camera, Cleaning tools).

DWDM vraagt dus om een investering in een goede voorbereiding en het implementatieproces. Hier staat tegenover dat een juist ingeregeld en opgeleverd DWDM-systeem zeer stabiel is en door de eigen netwerkbeheerders gemonitord kan worden.

Kortom, met DWDM-technologie kunnen bedrijven een WAN-verbinding realiseren die voldoet aan de hoge eisen van eindgebruikers en tegelijkertijd kostenefficiënt is. In combinatie met optische encryptie biedt het bedrijven bovendien de zekerheid dat ze voldoen aan de huidige, en toekomstige privacywetten.

Tom Engels is Connectivity Specialist bij Telindus.