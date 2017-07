10 redenen om voor Composable Infrastructure te kiezen

1 De snelheid van cloud in je eigen datacenter

De snelheid waarmee je nieuwe functionaliteit kunt uitrollen, bepaalt tegenwoordig hoe succesvol je bent als bedrijf. Reageer je te laat op marktontwikkelingen, dan word je links en rechts ingehaald door de concurrentie. Een traditionele infrastructuur is niet geschikt voor de moderne manier van softwareontwikkeling. Die is vooral bedoeld voor stabiliteit, niet om in zo kort mogelijke tijd nieuwe functies uit te rollen en dit ook nog eens doorlopend te doen. Met composable infrastructuur kunnen DevOps-teams wel snel en efficiënt applicaties ontwikkelen en op elk moment nieuwe of gewijzigde functionaliteit uitrollen. Zoals ze dat ook van de cloud gewend zijn.

2 Eén infrastructuur voor twee verschillende IT-omgevingen

Bij traditionele infrastructuren wordt elke omgeving zorgvuldig afgestemd op de te draaien workload. Zodoende ontstaan silo's. Elk met de karakteristieken die bij een specifieke workload horen. Deze legacy systemen moeten ook nu ondersteund blijven. Terwijl er daarnaast dus een nieuwe infrastructuur nodig is, waar moderne hybride omgevingen op kunnen draaien. Die bestaan uit een gezonde mix van public en private cloud, om uiterst efficiënt met resources om te gaan. Twee totaal verschillende infrastructuren naast elkaar draaien zorgt alleen voor veel overhead. Composable infrastructuur lost dit probleem in één keer op, omdat het beide ondersteunt. Je hebt dus maar één infrastructuur nodig voor zowel traditionele als moderne systemen.

3 Software defined infrastructure

Bij composable infrastructuur is werkelijk alles software defined. De onderliggende hardware is dus volledig geabstraheerd. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze resource pools aangemaakt worden, bestaande uit rekenkracht, opslagcapaciteit, en netwerkconnectiviteit. Het inrichten van een omgeving voor een project of applicatie kan vervolgens heel eenvoudig via een template. In luttele minuten richt je als ontwikkelaar een omgeving in, in plaats van vele weken of maanden te wachten tot iemand dit allemaal eindelijk eens voor je geregeld heeft.

4 Operationele efficiency

Dankzij composable infrastructure komen mogelijkheden beschikbaar die goed vergelijkbaar zijn met wat de grote cloud providers aanbieden. De provisioning van hardware en applicaties verloopt volledig geautomatiseerd en de hiervoor benodigde operationele taken worden snel en efficiënt op de achtergrond uitgevoerd. Dankzij universele API's volstaan enkele eenvoudige regels code om precies de juiste resources aan te vragen. Via automated operations worden allerlei operationele taken zoals firmware updates zonder menselijke interventie, in flight en met minimale impact uitgevoerd.

5 Doorlopend ontwikkelen

Ontwikkelaars staan onder druk om steeds meer apps in steeds kortere tijd op te leveren. Bij composable infrastructure kunnen ontwikkelaars zelf de benodigde resources alloceren die ze nodig hebben om applicaties te draaien. Resources zoals rekenkracht, opslagruimte en netwerkconnectiviteit worden op eenzelfde wijze aangevraagd als dat ontwikkelaars al gewend zijn van virtuele omgevingen en de public cloud. Ze hoeven niets van de onderliggende infrastructuur af te weten. Dankzij integratie met tools als Chef, Puppet, Ansible en Docker, voelen ontwikkelaars zich meteen thuis.

6 Flexibele IT-omgevingen

Van idee naar implementatie hoeft dankzij composable infrastructure geen maanden of jaren meer te duren, zoals vroeger regelmatig het geval was. Softwareontwikkeling wordt enorm versneld dankzij infrastructure as code en de volledige abstractie van hardware. Ontwikkelaars in een DevOps-team kunnen in één actie razendsnel de provisioning van zowel de infrastructuur als de applicatie in gang zetten. Ook wijzigingen zijn makkelijk door te voeren, zodat op elk moment snel op klantverzoeken gereageerd kan worden.

7 Verlaging van operationele kosten

Een legacy infrastructuur draaiende houden valt in de praktijk vaak nogal duur uit. Daarnaast blijven veel resources vanwege de silovorming grotendeels ongebruikt. Bij composable infrastructure wordt van elke resource precies de juiste hoeveelheid gealloceerd via templates. Doordat alles software defined is, worden de changes die hiervoor nodig zijn op een slimme en efficiënte manier automatisch doorgevoerd, zonder dat daar nog menselijke interventie bij nodig is. Met het wegvallen van veel generieke operationele taken, komen meer medewerkers beschikbaar om bijvoorbeeld aan innovaties te werken.

8 Opgewassen tegen de concurrentie

De concurrentie is heviger dan ooit. Tegenwoordig loop je al snel unieke kansen mis als je ook maar even met je ogen knippert, of je wordt plotseling geconfronteerd met een verstorend idee of business model dat de markt volledig op z'n kop zet. Je moet daarom razendsnel reageren en zorgen dat je eerder bent dan de anderen. Met composable infrastructure kan de IT-afdeling veel intensiever samenwerken met de business, zodat initiatieven die echte waarde voor het bedrijf opleveren snel kunnen worden opgepakt en het bedrijf agile kan opereren.

9 Toekomstbestendig datacenter

Als je investeert in een nieuwe infrastructuur, wil je zeker zijn dat deze ook in de toekomst waardevol is voor jouw bedrijf. Er zal altijd behoefte zijn aan een infrastructuur die makkelijk en snel kan groeien om de nieuwste applicaties te draaien. Applicaties die naar verwachting alleen maar sneller opgeleverd zullen moeten worden en een groter beslag op resources zullen gaan leggen. Composable Infrastructure biedt de snelheid en de flexibiliteit de hiervoor nodig is, terwijl daarnaast ook traditionele omgevingen ondersteund blijven.

10 Eenvoudig beginnen en op je eigen tempo doorgroeien

Nog een groot voordeel van composable infrastructure, is dat het laagdrempelig is om ermee te starten. Je kunt heel klein beginnen, om de nieuwe technologie vervolgens in een zelf te bepalen tempo alsmaar verder uit te rollen. Het kan ook prima naast je bestaande omgevingen draaien, het zit elkaar niet in de weg. Overgaan op composable infrastructure kan door bijvoorbeeld eerst de systemen te migreren die toch al aan vervanging toe zijn, zodat je een mooi natuurlijk verloop krijgt.