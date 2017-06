5 gratis cloudopslagdiensten

Je hebt een ruime keuze uit cloudopslagdiensten en we hebben een paar milde voorkeuren ontwikkeld. Een dienst als Sync vinden we fijn vanwege de OneDrive-achtige integratie met Windows. De interface is daardoor erg makkelijk en we raden hem aan voor beginners of mensen die niet van het doorlopen van 20.000 opties houden.

Verder hanteren we zelf ook Dropbox vanwege de uitgebreide integratie en toegankelijkheid - niet voor niets een van de grootste aanbieders - en populaire diensten als Google Drive en OneDrive.

Onze favoriete cloudopslagtool tot nu toe is overigens SpiderOak en niet eens enkel vanwege diens strakke beveiliging (een groot pluspunt) maar vanwege een feature die we kennen uit het ter ziele gegane Ubuntu One: bestandsynchronisatie van gekozen mappen (in SpiderOak ONE) naast de aparte een synchronisatiemap (SpiderOak Hive), zoals je in de meeste tools tegenkomt. Je vraagt je wellicht waarom die in deze lijst ontbreekt. Simpel. Er is geen gratis versie; de goedkoopste optie is 59 dollar voor 100 GB.

Maar als je dit artikel leest, zoek je waarschijnlijk een gratis versie. Bedenk daarbij uiteraard dat echt gratis niet bestaat: je betaalt met gegevens (profiel en soms zelfs opgeslagen documenten) en levert hier en daar ergens wat in qua security, privacy, opslagcapaciteit of snelheid.

Bij sommige aanbieders is die 'prijs'/kwaliteit-verhouding wat ons betreft een redelijke deal en bij andere kun je misschien beter even verder zoeken. Deze hebben we ook meegenomen en we zeggen erbij wat we er minder aan vinden.

1. hubiC

HubiC is een cloudopslagplatform van de Franse hoster OVH. Het ondersteunt veel besturingssystemen (Linux, Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone en zelfs Blackberry) en in de gratis versie krijg je 25 GB de ruimte. Je krijgt tot maximaal 25 GB extra als je vrienden uitnodigt voor de dienst (5 GB per nieuw lid).

Een groot probleem is de vragen omtrent de beveiliging van de bestanden die, ondanks de beweringen van hubiC zelf, erg veel vaagheden bevat. Gegevens worden versleuteld verzonden, maar worden blijkbaar onversleuteld opgeslagen.

Het is een handige dienst om bijvoorbeeld openbare vakantiefoto's met een linkje te delen met de familie, als je geen Facebooker bent, mensen die iets stevigers willen, kunnen beter naar een van de andere alternatieven uitkijken. Bijvoorbeeld: