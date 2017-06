3 domme blunders voor je cloudplannen

Blunder 1: Data on-prem, rekenkracht in de cloud

Ik hoor vaak klanten begrijpelijk zeggen: "Mijn data is heilig, dus dat mag niet in de cloud. Maar we betalen wel te veel voor rekenkracht en ruimte in het datacenter, dus laten we dat stuk naar de publieke cloud schuiven." Dat is een slecht idee om meerdere redenen. Ten eerste ga je te maken krijgen met een hoop latency. Sterker nog, ik heb een dergelijke hybride-architectuur nog nooit zien werken vanwege de lags waar ze tegenaan lopen. Ten tweede wordt beveiliging een stuk lastiger. In de praktijk krijg je zelfs te maken met meer issues dan daarvoor.

Blunder 2: Personeel dat met legacy werkt te snel ontslaan

Organisaties budgetteren in de regel rondom publieke clouds en beursgenoteerde bedrijven willen in de regel, zelfs gedurende de cloudtransitie, geen hogere kosten maken. Ze maken een budget als een nulsom-spel en om die situatie te bereiken, bezuinigen ze personeel weg dat met de legacysystemen werkt, zelfs nog voordat de workloads daadwerkelijk naar de cloud zijn verplaatst.

Dat is een enorme misstap. Gemiddeld genomen duurt een migratie al snel een jaar. Je hebt op z'n minst gedurende die periode de legacysystemen nodig voor de bedrijfsvoering. Belangrijker: je zult niet al je applicaties in de cloud kunnen draaien. Sommige kunnen dat niet vanwege het kostenplaatje en andere vanwege technologische beperkingen. Daar blijf je legacy-personeel voor nodig hebben. Je zult bezuinigen, maar pas op de langere termijn.

Blunder 3: Te veel beloven

Hoe de tijden zijn veranderd! IT'ers die een paar jaar geleden zich nog agressief verzetten tegen de cloud, hebben het nu omarmd. Ze zien hoe de wind waait. Maar meewaaiend met de hype neigen ze nog wel eens de ROI te overschatten en te verkopen aan het bestuur als enorme kostenbesparing.

Als die enorme besparing vervolgens uitblijft, ziet het bestuur dat als falen. De waarheid is dat de winst die je kunt behalen heel erg verschilt per bedrijf en implementatie. Daarom besteed ik zelf veel tijd aan het opstellen van de businesscase, zodat ik uiteen kan zetten wat realistische verwachtingen zijn. Jij moet hetzelfde doen.