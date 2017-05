Cloudmarkt als antwoord op cloudkeuzestress

Het is voor veel bedrijven en hun IT-managers een uitdaging om de juiste mix te maken van alle cloudkeuzes. Het vinden, beoordelen en selecteren van de gepaste clouds is al een flinke eerste stap. Private clouds kunnen voordelen hebben voor bepaalde applicaties en workloads. Maar moet zo'n private cloud dan in-huis draaien, dus on-premise zijn? Of kan die cloud beter worden ondergebracht bij een dienstverlener, off-premise? Ondertussen hebben public clouds weer zo hun voordelen voor sommige andere toepassingen en workloads.

De keuzemogelijkheden stoppen hier echter niet. Een nieuwe trend komt nog bovenop de verschillen van private en public clouds, met daarin nog de verschillende niveaus van cloudapplicaties, cloudplatformen of cloudinfrastructuur (respectievelijk dus SaaS, PaaS en IaaS). Deze nieuwe trend is het combineren van clouds van verschillende leveranciers. Zulke hybrid clouds en multi-cloud services hebben elk ook zo hun voor- en nadelen.

ROI en 'TCU'

De keuzestress is aanzienlijk, ook omdat het lang niet altijd duidelijk is welke clouds en wat voor cloudcombinaties goedkoper zijn. De ROI (return on investment) is moeilijk te kwantificeren, er zijn simpelweg te veel variabelen. Het is ook lastig om de totale gebruikskosten helder te krijgen. Bij traditionele ICT is het bepalen van de TCO (total cost of ownership) al een flinke opgave. Bij hybride clouds is de 'TCU' (total cost of usage) een relatief onbekend gebied.

Onderzoek door 451 Research bevestigt dit. Een bevraging van 1155 decision makers in negen landen en acht bedrijfssectoren wijst uit dat er flinke verschillen zijn. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de kosten van hun private cloud gelijk of iets lager is dan voor een publieke cloud. Een kleine 15 procent meent dat hun private cloudopstelling minder duurder is dan een public tegenhanger. Een forse 27 procent stelt dat hun private cloud aanzienlijk goedkoper is.

Nieuwe clouds en aanbieders

Grote ondernemingen zien dan ook heil in het optuigen van eigen clouds. Zij kunnen hierdoor hun gebruik van public clouds afbouwen. Deze enterprises menen zelf genoeg schaalgrootte te kunnen behalen om bijbehorende kostenvoordelen van zo'n eigen omgeving te plukken. Deze optie is echter lang niet voor elke onderneming haalbare kaart. Bovendien zijn ook dan hybride clouds een optie die nuttig kan zijn.

Daarnaast kan zo'n eigen cloud ook weer benut worden om dienst te doen voor derden, zoals business partners. Vergeet niet: één van de huidige cloudreuzen is zo ooit begonnen. Online-boekhandel Amazon heeft zijn cloudomgeving voor eigen gebruik geleidelijk aan opengesteld voor externe partijen. Tegenwoordig is het uitgebreide cloudportfolio van AWS (Amazon Web Services) één van de pijlers in het cloudlandschap.

De bomen en het bos

Hetzelfde onderzoek van 451 Research geeft aan dat cloud nog lang niet is uitgegroeid. Driekwart van de ondervraagde ICT- en business-managers zegt dat cloud binnen twee jaar het voornaamste platform voor applicatie deployment zal zijn. Tweederde daarvan zal dan via een third-party cloudaanbieder zijn. Eenderde loopt via on-premises cloudomgevingen. De verwachting is dus dat het aanbod alleen maar zal toenemen.

Wie ziet er door de bomen dan nog het bos? Natuurlijk bieden grote cloudleveranciers elk wel overzicht, maar dat is dan voor hun eigen aanbod. Ware hybride clouds en echte multi-cloud services kunnen veel breder zijn. Net zoals de traditionele ICT-markt veel rijker is dan wat een enkele leverancier heeft te bieden.

Gelukkig ontluiken er ecosystemen en cloudmarktplaatsen die overzicht en services bieden om te navigeren door de clouds, zoals bijvoorbeeld Cloud28+. Dit is een door HPE gesponsorde open cloudcatalogus waar cloudklanten kunnen browsen, samenstellen en shoppen in verschillende categorieën, voor uiteenlopende markten en nog andere filteringsmogelijkheden voor het gevarieerde cloudaanbod.

Kies de cloudcombinatie

De uitdaging voor organisaties is namelijk het optimaliseren van hun gebruik van cloudmiddelen specifiek naar de vereisten van verschillende applicaties en workloads. Onderzoeksbureau 451 Research noemt dit de best execution venue (BEV). Welke soorten clouds en welke cloudcombinaties zijn het beste qua kosten en prestaties voor welke applicaties en workloads? 451 voorziet een mix van clouds, die flink uiteen kan lopen naar gelang de markt en de omvang van een organisatie.

Het vinden van de BEV is voor elke organisatie een andere opgave. Bovendien kan die BEV in de loop van de tijd ook veranderen: wanneer applicatiegebruik bijvoorbeeld groeit of juist slinkt. IT-afdelingen zouden standaard in hun werken de meest geschikte cloudomgeving moeten kunnen selecteren, wat in een marktplaats heel effectief kan. Of een applicatie zou dit zelfs op basis van policies en SLA's (service level agreements) zelf moeten kunnen doen. Cloudkeuzes vertalen zich zo duidelijk in businesswaarde.