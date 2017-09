7 overwegingen voor je de Cloud in gaat

1. Gefaseerde aanpak

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze hun IT-omgevingen het beste naar een extern datacenter en eventueel naar de Cloud kunnen overbrengen. Een big bang scenario schrikt af omdat het risico's met zich meebrengt. "Door het gefaseerd aan te pakken kun je per omgeving de beste oplossing kiezen en is een big bang niet nodig," vertelt Jorik Jonker, lead architect managed services bij Equinix. Je kunt ervoor kiezen om je eigen apparatuur naar het datacenter van de service provider te verhuizen, of meteen overstappen op hun business Cloud-omgeving. "Per omgeving kun je vervolgens bepalen of je het technische infrastructuur beheer en het technische applicatie beheer zelf blijft doen, of dat je dit uitbesteedt aan een beheerorganisatie. Dat kan eventueel via onze partners."

Wat ook kan, is een omgeving omzetten naar een public Cloud oplossing. Dat kan ook een vervolgstap zijn, dus nadat de omgeving bij de service provider is ondergebracht. "Omdat je de verschillende onderdelen van het IT-landschap bij verschillende partijen kunt onderbrengen, heb je veel vrijheid, loop je minder risico en sta je sterker dan wanneer je alles bij één partij onderbrengt. Het vereenvoudigt ook toekomstige migraties van applicaties."

2. Hybride Cloud-model

Als je van de Cloud gebruik wilt maken, moet je altijd een afweging maken tussen de hoeveelheid grip die je op een IT-omgeving wilt houden en de kostenefficiëntie. Jonker: "Een public Cloud heeft een hoge consolidatiefactor en is daardoor zeer kostenefficiënt, maar je hebt weinig grip op waar jouw data wordt opgeslagen. Ook kun je geen gegarandeerd prestatieniveau afspreken." Bij een private Cloud heb je juist veel grip op de omgeving, maar liggen de kosten wellicht hoger. "Public Cloud en private Cloud kun je als twee uitersten zien op een schuifregelaar. Het is aan jou als bedrijf om te bepalen waar je gaat zitten." Je kunt volledig public gaan, alles in een private Cloud onderbrengen, of er tussenin gaan zitten met een hybide Cloud model.

3. Data wel of niet in Nederland

Het kan een vereiste zijn dat bepaalde data gegarandeerd in Nederland of in de Europese Unie wordt opgeslagen. Onder andere als je zaken wilt doen met de overheid, moet je aan velerlei strikte regelgeving voldoen. Vandaar het belang om voor een service provider te kiezen bij wie je kunt aangeven waar de data wordt opgeslagen en dat dit gegarandeerd is. In heel veel gevallen maakt het niet echt uit waar het zich bevindt. "Het is juist een van de grote voordelen van public Cloud dat je niet precies hoeft te weten wat waar draait. Daarmee is ook een betere kostenefficiëntie mogelijk," benadrukt Jonker.

Toch willen bedrijven ook zonder dat ze het verplicht zijn een private Cloud in Nederland beheren. "Zodat je bij wijze van spreken in een extern datacenter naar binnen kunt lopen en kunt aanwijzen waar het staat. Het is een eenvoudige manier om mogelijke risico's en onduidelijkheden weg te nemen, zonder dat je diep in de materie hoeft te duiken. Gewoon een stukje extra zekerheid dat alles op die manier veilig en goed geregeld is."

4. Connectiviteit en keuzevrijheid

Door te kiezen voor een service provider met supersnelle verbindingen naar alle belangrijke public Cloud providers, is het eenvoudiger dan ooit om grote hoeveelheden data naar een public Cloud over te zetten. Daarnaast is het daardoor makkelijker om de data van de ene naar de andere public Cloud te verschuiven en kun je data ook weer uit de public Cloud halen. Jonker: "Zolang een service provider hybride oplossingen aanbiedt, heb je enorm veel keuzevrijheid tussen aanbieders van Cloud-diensten. Je kunt data zelfs bij meerdere aanbieders tegelijk plaatsen of een gedeelte on premise houden."

Wat workloads betreft heeft elke public Cloud helaas een eigen formaat. Om een workload van bijvoorbeeld Google naar Microsoft Azure te verplaatsen, zal je daarom altijd iets extra's moeten doen. "Daar bestaan tools voor, maar het is wel altijd een extra stap die je moet zetten en die brengt extra's risico's met zich mee." Voor private Clouds wordt vaker een universeel formaat gebruikt. Daardoor zijn die workloads goed uitwisselbaar tussen vergelijkbare service providers. "Bij een private Cloud loop je daarom minder risico op een lock-in dan bij de public Cloud."

5. Vereenvoudig het beheer

In een hybride omgeving krijg je te maken met verschillende soorten Cloud-technologieën en dus met een toename van de complexiteit. "Daarom hebben wij bij Equinix Managed Services bijvoorbeeld speciale tooling ontwikkeld, zodat een multi Cloud-omgeving zich alsnog als één overzichtelijke operationele omgeving presenteert," vertelt Jonker. "Daarmee neemt de complexiteit af en wordt het beheer aanzienlijk vereenvoudigd. Want een virtuele Cloud is veel eenvoudiger te beheren dan al die Cloud-omgevingen afzonderlijk."

Al het ingewikkelde werk vindt achter de schermen plaats. "De complexiteit blijft bij de service provider, bij de mensen die er de expertise voor hebben. Zodat je als bedrijf kunt blijven doen waar je goed in bent. Bij een PaaS platform hoef je bijvoorbeeld alleen maar de software te schrijven en te uploaden. Technische zaken zoals VM's en containers hoef je niet meer in te richten. Dat wordt allemaal op de achtergrond geregeld. De eigen ontwikkelafdeling of een SaaS-partij kan zich zodoende volledig concentreren op het bouwen en releasen van software."

6. Lage latency

Kies bij voorkeur voor een service provider die intensief samenwerkt met alle relevante netwerkpartijen. Dankzij zogenaamde PoPs (Points of Presence) in de datacenters zelf, hoef je alleen maar aan te sluiten op het internetplatform van de provider, om meteen van supersnelle lijnen en een lage latency te profiteren. Je eigen IT-omgeving blijft op die manier zo eenvoudig en beheersbaar mogelijk en je hoeft nooit zelf te onderhandelen met netwerkaanbieders. Dat wordt namelijk allemaal voor je geregeld door het datacenter.

Jonker: "Een service provider als Equinix beschikt overal ter wereld over datacenters. Hierdoor kun je het 'follow the sun' principe gebruiken voor extra lage responsetijden, maar ook allerlei data continuïteit-mogelijkheden gebruiken." In de datacenters in Amsterdam zijn maar liefst driehonderd nationale en internationale netwerk providers aanwezig. "Je kunt wereldwijd dezelfde netwerkprovider gebruiken, of lokale keuzes maken. Echt alle providers zitten bij Equinix en we hebben er korte en dikke lijnen mee. Je kunt gerust zeggen dat in Amsterdam het hart van het internet in onze datacenters klopt."

7. Beveiliging en compliancy

Er zijn allerlei standaarden en normen waaraan voldaan moet worden. Belangrijk bij de keuze van een service provider. "Datacenters moeten wat betreft beveiliging voldoen aan de hoogste standaarden," benadrukt Jonker. "Alles wat op het gebied van datacenters speelt moet voor je geregeld zijn." Let er ook op of maatregelen worden aangeboden om het niveau van de IT-beveiliging omhoog te brengen. Denk aan zaken als anti-DDOS-apparatuur en slimme firewalls die het verschil kunnen zien tussen een aanval en echte gebruikers. "Die beveiligingsdiensten moeten naadloos integreren met IaaS, PaaS en zelfs met de colocatie-diensten. Als je voor een service provider kiest die zowel beveiligingsdiensten als infrastructuur levert, heb je alles onder één contract. Dat is niet alleen makkelijk, alles is meteen ook perfect op elkaar afgestemd."

