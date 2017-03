Zo duur is het om over te stappen op de cloud

1. Wat zijn de huidige kosten van de IT?

Het is van cruciaal belang om goed te weten waar je het geld voor huidige IT-operaties aan uitgeeft en het eerste wat je moet doen is een financiële inspectie van de huidige infrastructuur. Daarmee krijg je in beeld wat het nu kost om IT draaiende te houden en wat een rol speelt bij de cloudomgeving. Met die baseline van huidige kosten zie je beter wat cloudkosten met zich mee zullen brengen.

Let wel, je moet het holistisch bekijken en de kosten van het gebruik en onderhoud van de hele on-premise IT-investering gedurende een langere periode bekijken en niet alleen naar de kosten van de fysieke infrastructuur. Daarbij komen directe én indirecte kosten kijken.

Directe kosten

Directe kosten zijn eenvoudig te berekenen, omdat ze zichtbaar van invloed zijn op je balansrekening. De eerste categorie directe kosten zijn de hardware en software. Hoe veel betaal je (of heb je betaald) voor fysieke servers, softwarelicenties, onderhoudscontracten, garantie, voorraden, materialen, reserve-onderdelen en de rest? Al deze kosten zijn gedocumenteerd, op z'n minst bij Financiën, maar je zou alle afdelingen moeten bevragen naar hun rekeningen, facturen en bestellingen.

Als je gegevens aan het verzamelen bent, is het ook een mooi moment om te bekijken hoeveel netwerkbandbreedte, opslag en databasecapaciteit je gebruikt met je servers en andere IT-middelen. Het is ook belangrijk om details over de infrastructuur te weten, zoals het aantal servers dat in gebruik is, soorten databases en opslagcapaciteit. Deze gegevens heb je nodig als je de latere cloudkosten in kaart wilt brengen.

Het tweede type directe kosten zijn operationele kosten. Dit kunnen onder meer zijn:

Arbeidskosten voor het onderhoud van servers, databases en andere technologie

Kosten voor het onderhoud van de faciliteiten waar hardware wordt gehuisvest, zoals de panden, facilitair personeel en andere kosten die daarmee te maken hebben

Kosten van de internetverbinding

Alle andere kosten die te maken hebben met de IT-zorg

Als laatste dien je te kijken naar administratieve kosten die nodig zijn voor de IT-afdeling zelf. Hierbij komen resources van andere afdelingen kijken (P&O, Financiën, etc) die zijn ingezet om je interne en externe personeel te ondersteunen. Dat kun je als nevenkosten zien, omdat ze niet direct van invloed zijn op je balans. Maar het werven, onboarden, bijscholen en beheren van je IT-werknemers en consultants kan behoorlijk duur worden en andere afdelingen besteden hier veel aan. Dat is dus een onderdeel waar je rekening mee moet houden bij cloudmigratie. Om deze kosten te kunnen ramen, kun je sleutelfiguren van de verschillende afdelingen spreken en kijken in logs wat er besteed wordt aan bijvoorbeeld scholing om die uren te vermenigvuldigen met de loonkosten per uur.

Indirecte kosten

Hoewel deze lastiger zijn te berekenen, zijn indirecte kosten wel net zo belangrijk als directe kosten. De grootste indirecte kostenpost is het verlies van productiviteit van werknemers en klanten als de infrastructuur een storing heeft. Om de kosten hiervan te berekenen, kijk je in de logs en tickets om te zien hoe vaak een server down gaat en voor hoe lang. Vermenigvuldig die totalen met het gemiddelde uurloon om een schatting te maken van productiviteitsverlies.

Als je ook kunt inschatten wat dit aan omzet kost, is dat een hele goede indicatie om met deze berekening mee te nemen. De indirecte kosten zullen erg verschillen per organisatie. Ze zijn lastig in te schatten, maar beslaan een belangrijk deel van de totale IT-kosten. Daarom is het belangrijk hier goed bij stil te staan.