5 lessen van Amazons cloudstoring

Dinsdag had Amazons clouddienst Simple Storage Service (S3) een storing van drie uur en 39 minuten. Die uitval had een domino-effect op websites en diensten die gebruikmaken van het populaire cloudplatform. Dit is geen reden voor paniek, maar misschien wel voor bezinning. Niet iedere dienst die op Amazon draaide ondervond hinder, om verschillende redenen. We kijken naar hoe je jouw site, applicaties of dienst in de lucht houdt tijdens een cloudstoring.

"S3 is als het zuurstof van de cloud; als S3 verdwijnt, kan niemand meer ademen", zegt Forrester-analist Dave Bartoletti. Maar onderbrekingen, fouten en uitval horen erbij als je met de cloud werkt. "Dit is geen trend", sust de analist. "S3 is zo betrouwbaar en stabiel dat het het kroonjuweel is van Amazons cloud." Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit wel een herinnering om te kijken naar de beschikbaarheid van jouw cloudapplicaties. Hier zijn 5 tips:

1. Wed niet op één paard

Als je alle data via één plek ontsluit, heb je een single point of failure (SPOF) en is de fouttolerantie niet erg hoog. Afhankelijk van hoe kritiek de beschikbaarheid van een applicatie moet zijn, bepaal je over hoeveel plekken je de workloads gaat spreiden. Je hebt meerdere opties:

AWS raadt aan om workloads te verspreiden over meerdere Availability Zones (AZ). Elk van de zestien zones die samen de Amazon Web Services vormen zijn opgesplitst in tenminste twee AZ's. Elke AZ is geïsoleerd van AZ's in dezelfde regio. AWS heeft low-latency verbindingen tussen AZ's in dezelfde regio om je workloads netjes te verdelen.

Voor nog grotere bescherming tegen uitval kunnen gebruikers hun applicaties spreiden over meerdere regio's.

De ultieme bescherming zou uitrol bij meerdere aanbieders zijn, bijvoorbeeld door delen onder te brengen bij Microsoft Azure, Google's Cloud Platform of een interne of gehoste infrastructuur als plan B.

Bartoletti zegt dat verschillende klanten verschillende wensen hebben voor de beschikbaarheid. Als de cloud essentieel is voor productiviteit of voor het verdienmodel van je bedrijf, dan moet fouttolerantie en hoge beschikbaarheid uiteraard een prioriteit zijn. Maar als je het vooral gebruikt om te back-uppen of voor bestanden die je niet direct en altijd hoeft aan te spreken, dan kun je waarschijnlijk wel leven met een storing zo nu en dan.