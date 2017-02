Waar je OneDrive-documenten vindt op Mac, Android en meer

Bedrijven hebben verschillende ideeën over het delen van data onder gebruikers. Sommige organisaties zijn blij met een enkele portal, terwijl anderen dat juist verfoeien. SharePoint kan meer zijn dan een opslagplek voor projectbestanden; er kunnen ook discussies en andere workflows worden ondersteund via projectsites.

Microsofts plan is om bestandsbeheerders bij elkaar te voegen, zegt OneDrive en SharePoint-chef Seth Patton. Op die manier worden de opslagplekken van OneDrive en SharePoint gezien als dezelfde netwerk- en lokale stations door zowel het OS als de applicaties.

Maar de kleine verschillen tussen platforms (Windows, Mac, Android, iOS) kunnen lastig zijn voor IT'ers die dit implementeren of gebruikers die de nieuwe OneDrive hanteren om hun bestanden te bewaren. Samen met Patton heb ik naar de verschillen gekeken, zodat we je kunnen laten zien hoe je bestanden terugvindt in Office 365. Ongeacht het platform moet je Office 365 wel zelf configureren om SharePoint te synchroniseren met OneDrive.

Windows

Via de Verkenner in Windows kun je persoonlijke en zakelijke OneDrive-bestanden synchroniseren zodat ze gewoon onderdeel zijn van het bestandssysteem van Windows. De nieuwe OneDrive voor Bedrijven-client (voorheen Groove.exe) breidt dit uit naar SharePoint (link naar executable). In Windows 10 update de client zichzelf als gebruikers bestanden aanspreken, hoewel admins de uitrol zelf kunnen beheren in plaats van automatisch te updaten. In eerdere Windows-versies moet IT of de gebruiker zorgen voor updates van de client.

Windows is uiteraard het makkelijkste voorbeeld. Schakel SharePoint-synchronisatie in bij OneDrive via de Office 365-consile en werk OneDrive bij op de clients. Je kunt ook de OneDrive-app van de Windows Store gebruiken om SharePoint, OneDrive en OneDrive voor Bedrijven te synchroniseren. Het gebruik van de app naast (of in plaats van) de Verkenner geeft mensen die OneDrive op andere platforms gebruiken een uniforme, vertrouwd ogende gebruikerservaring. Ik vind persoonlijk de OneDrive-app makkelijker te gebruiken dan de oude Verkenner.

Gebruikers kunnen ook SharePoint Online, en de pesroonlijke en zakelijke OneDrive in de browser aanspreken om bestanden aan te spreken. Of ze kunnen OneDrive Online gebruiken om OneDrive en SharePoint-bestanden aan te spreken. (Doorgaans gebruik je die online diensten als je een openbare computer gebruikt.)