3 grote cloudmigratiefouten om te vermijden

De meeste tijd van IT-organisaties gaat tegenwoordig op aan het migreren van workloads naar de publieke cloud. De cijfers van analisten lopen uiteen, maar ik schat dat ongeveer een vijfde van de 2000 grootste bedrijven is gemigreerd naar de cloud, en daarbij tel ik PaaS, IaaS en SaaS bij mee.

Er zijn veelvoorkomende fouten die in veel van deze migraties opduiken en omdat ze vrij makkelijk te vermijden zijn - zolang je je er maar van bewust bent - wil ik ze in dit artikel even met je doorlopen. Herken het issue in de planningsfase van het migratieproject en je bespaart je IT-organisatie een hoop ellende.

1. Lift & shift

Simpel gezegd is 'lift and shift' het verplaatsen van data en code naar een cloudplatform met weinig tot geen wijzigingen. Zulke migraties besparen tijd en geld - in het begin tenminste. Maar het levert je niet de situatie op die je eigenlijk wenst, omdat cloudgebaseerde applicaties ook daadwerkelijk cloud-native functionaliteit nodig hebben. Dan behaal je pas voordeel aan de native features die operationele kosten drukken en prestaties verhogen.

Je kunt wel zien waar dit heengaat: bedrijven gebruiken een 'lift and shift' aanpak om van start te gaan en na een jaar of twee moeten ze de plannen herzien en applicaties aanpassen (of refactoren) om de cloud-native functionaliteit te benutten als ze eenmaal zien wat het kost om niet-cloud-apps in de cloud te draaien. In de tussentijd is de software dertig tot veertig procent minder efficiënt. Daarom is het veel beter om hiervoor te plannen en lift & shift te vermijden.

2. Verkeerde keus database

Een soortgelijke fout die lijkt op de uitdagingen van lift & shift is het niet correct omgaan met database-issues na de migratie. We hebben de neiging om een soortgelijke database te kiezen als de on-prem systemen die we gewend zijn, ongeacht de kosten. Daardoor geven we veel te veel geld uit aan databases in de cloud.

Zulke inefficiënties ondermijnen de reden dat je eigenlijk voor cloud hebt gekozen. Je moet kijken naar het migreren naar een betere database in de cloud, zoals een voor de cloud gebouwde database die betere prestaties en functionaliteit biedt tegen een aantrekkelijkere prijs. Je eigen unieke eisen bepalen natuurlijk welke database je gebruikt, maar zorg er in ieder geval voor dat je de cloud-native opties goed doorneemt.

3. Integratie met devops traag (of niet) oppakken

Dit is een fundamenteler issue dan het zo klinkt. Vaak praat het cloudteam niet met devops, waardoor wat de cloud biedt niet aans;uit op de toolchain en processen van devops. Dat betekent een enorm productiviteitsverlies. En het is onnodig: je kunt applicaties ontwikkelen en beheren in de cloud, testen, toolchains koppelen, en uitrollen via clouddienstem.

Er komt een punt dat je toch moet gaan nadenken over de integratie van cloud met IT-operaties en ontwikkeling: je kunt het daarom maar beter meteen doen. Door dat niet te doen, geef je een signaal dat je on-prem ontwikkeling en uitrol eigenlijk ook welletjes vind en non-cloud zou eigenlijk geen optie moeten zijn als je echt wilt migreren.