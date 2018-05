Heb je een private cloud? Geef het op en ga publiek

Het voormalige Yahoo, nu Oath genaamd, kondigde aan dat het AWS als cloudprovider neemt. Dat klink als een routinematige aankondiging van het zoveelste bedrijf die dit doet, maar de stap van Oath is bijzonder. Yahoo had namelijk grootste plannen om een eigen private cloud op te zetten. Maar nog geen jaar later kiest het bedrijf toch voor een publieke cloud.

Wind fluistert: publieke cloud

Die cloudkoerswijziging is een slimme. Andere bedrijven met private clouds hebben de hakken in het zand gezet en ik heb het idee dat ze wachten tot de markt de beslissing neemt wat betreft cloudinfrastructuren. Oath is proactief en ziet uit welke kant de wind waait als het gaat om private clouds. Ironisch genoeg had Oath-eigenaar Verizon ook ooit grote cloudambities, maar ook deze telco zag dat de wereld naar publieke cloud beweegt en gaf die plannen op.

Proactieve bedrijven stoppen met hun private clouds en migreren naar de grote providers: Amazon, Microsoft, Google en Alibaba. Als je een private cloud hebt (inclusief hybride) of een private provider gebruikt (zogenoemde private-cloud-as-a-service) zou je hetzelfde moeten doen. En voel je dan vooral niet schuldig over de verspilde kosten, want technologie evolueert en wat vandaag een goed idee lijkt, is misschien een slecht idee over een paar jaar.

Maar private cloud overleeft

Dit heeft te maken met het overlevingsinstinct van grootzakelijke IT om trends tijdig in te zien en daarop te reageren. In dit geval betekent het dat private clouds gemigreerd worden naar publieke. Dan krijg je te maken met een hoop gedoe, waaronder applicatiemigratie, datamigratie, cloud-native security en governance. Het goede nieuws is dat als je dit al eens hebt gedaan voor een private cloud, het niet zoveel voeten in de aarde heeft om over te stappen op een publieke.

Ik blijf erbij dat er goede redenen zijn om private clouds te gebruiken, vooral als je te maken hebt met strikte compliance en beveiligingseisen. Maar bedenk dat dit niet de waarde creëert waar veel mensen op hoopten toen ze deze stap vijf jaar geleden maakten. Zelfs de mensen die vast bleven houden aan eigen servers zien nu de tekenen aan de wand.

Wat zijn je opties als je nu een private cloud zit? Het maakt niet uit of je gebruikmaakt van een van de grote private clouds die langzaam verdwijnen of ze zelf bezit in je datacenter - beide opties lijken dezelfde drie patronen te volgen:

1. Migratie naar publieke cloud

Een veelvoorkomend verschijnsel is zoals gezegd migratie naar een publieke cloud. Dat is logisch, want het is de weg van de minste weerstand en de diensten van tegenwoordig bieden de prestaties, beveiliging en governance-niveaus die je verwacht voor de meeste bedrijven. Pas alleen op dat je niet de kudde volgt naar de populairste optie. Kijk goed of de beoogde dienst geschikt is voor jouw workloads.