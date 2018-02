Waarom Google samenwerkt met MobileIron

Google wil vooral zijn platform Orbitera beter benutten. Dat is een handelplatform om software en diensten te kopen en verkopen in de cloud - en het heeft een OS- en hardware-agnostische distributiepartner nodig. Met MobileIron kan Google apps niet alleen distribueren via zijn EMM-platform, maar de software kan ook analytics leveren om uit te wijzen welke apps en diensten populair zijn en bij wie.

Authenticatie en autorisatie

"Clouddiensten worden aangesproken via applicaties die op apparaten zitten die mobiel, of Mac of pc kunnen zijn", zegt een woordvoerder van MobileIron. "En zelfs die desktopbesturingssystemen beginnen steeds meer op mobiele OS'en te lijken."

De nieuwe dienst moet in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn. Hij wordt grotendeels gebouwd op de Security Assertion Markup Language (SAML), een open standaard om dataverkeer tussen een identiteitsbeheerder (zoals MobileIron) en een cloudprovider (zoals Google) te authenticeren en autoriseren.

Marktplaats cloud-apps

De eerste versies van de nieuwe dienst komen waarschijnlijk via mobiele providers die een cloudmarktplaats opzetten die volgens de MobileIron-woordvoerder als een Google App Store moeten aanvoelen. Een bedrijf selecteert dan een app of dienst en eventuele aankopen worden dan gefactureerd met de maandelijkse zakelijke telefoonrekening.

"Bedrijven rollen tientallen of zelfs honderden clouddiensten uit en ze hebben een simpele manier nodig om deze diensten in te zetten, distribueren naar werknemers en om ervoor te zorgen dat de zakelijke data die ze bevatten is beveiligd", zegt MobileIron-CEO Simon Biddiscombe in een verklaring.

"Telco's hebben een mooie kans om een brug te worden tussen de klant en clouddienst. Door onze samenwerking met Google Cloud kunnen we operators helpen om te verkopen op de manier dat ze dat willen en anderzijds CIO's om in te kopen op de manier dat ze willen."

Geplande features zijn onder meer: