6 verschrikkelijke tech-managers in je leven

Managementgoeroe en auteur Peter Drucker heeft gezegd dat "slechts drie zaken op natuurlijke wijze naar voren komen in organisaties: frictie, verwarring en onderprestaties. De rest vereist leiderschap."

Je hebt het niet altijd voor het zeggen wie jouw team leidt. Maar je kan wel altijd nieuwe paden uitzetten voor jouw carrière. Met dat in gedachten geven we hier een aantal prototypes van slechte managers die je waarschijnlijk al bent tegengekomen in je werkleven, met tips hoe je met elk type om kan gaan.

De betweter

Onze eerste slechte baas weet alles, altijd - ondanks duidelijke signalen dat het niet zo is. De Betweter is ook nog eens oerkoppig.

"Ze nemen altijd aan dat ze meer weten dan hun programmeurs", zegt Bill Treasurer, CEO van Giant Leap Consulting, en de auteur van vier boeken, waaronder 'A Leadership Kick in the Ass.' "Ze overschatten zichzelf en zijn zeer dominant. Willen alles op hun manier hebben gedaan, zelfs als dat niet de juiste manier is. Discussiëren met hen is niet onmogelijk, maar wel zeer moeilijk omdat ze meestal onredelijk zijn."

Als je te maken hebt met de Betweter worden alle beslissingen van bovenaf opgelegd en aangezien jij en je ontwikkelteam niet kan overleggen met hem of haar zullen je projecten eronder lijden. Erger nog, als je de agile methodologie gebruikt waarbij je te maken hebt met zelfsturende teams, kan je zelfs in een rechtstreeks conflict komen met dit soort baasjes. Hoe ga je nu om met deze stijfkoppige manager?

"De ontwikkelaar moet een soort fluwelen hamer zijn", zegt Treasurer. Met andere woorden, je moet standvastig zijn en opkomen voor jezelf terwijl je je positief moet uiten. "Je moet hun directheid combineren met die van jou. Ze krijgen respect voor mensen die net zo agressief voor zichzelf opkomen als zijzelf."

De Windvaan

In sterk contrast met de Betweter staat de Windvaan, die nooit ergens een beslissing over kan nemen. Elke nieuwe feature kan niet onbetekenend genoeg zijn om erover te discussiëren. En geen enkel project kan van start gaan zonder dat daar een pijnlijke en vermoeiende discussie aan vooraf gaat over de requirements, met eindeloze bijstellingen.

"Het resultaat is dat je niet kan vertrouwen op hun beslissing, omdat het later weer heel anders kan zijn als de manager de meningen van andere, meer dominante of overtuigende leiders hoort", zegt Treasurer.

Omgaan met de Windvaan vergt meer finesse dan het omgaan met de Betweter.

Treasurer zegt dat de fluwelen hamer-analogie ook handig kan zijn in deze situatie, maar met een aanpassing.

"De praktische waarheid is dat je de ondersteuning van andere managers nodig kan hebben, managers met meer ruggengraat", zegt hij. "Je hebt meer diplomatie nodig in je communicatie met de manager, om uit te leggen waarom je andere managers betrekt bij de besluitvorming of bij het creatieve proces. Met andere woorden: meer fluweel dan hamer."

De Micromanager

De Micromanager deelt bevelen uit alsof het koekjes zijn, daarmee de creativiteit en het teamgevoel ondermijnend. Net als andere slechte managers gaat de chaoscreërende Micromanager lijnrecht in tegen de principes van agile.

"Ze verruïneren de zelfstandigheid van het team door hun pogingen controle te krijgen op elk klein dingetje", zegt Patric Palm, CEO van Hansoft. "Het wordt zelfs erger als ze niets weten van het onderwerp en wat een goed resultaat is. De oorzaak kan liggen in het gebrek aan vertrouwen tussen de manager en zijn team, wat op te lossen is, maar vaker is het helaas een persoonlijk trekje van de manager. Ze houden simpelweg van de controle over zaken, en van het gevoel de baas te zijn."