Soms is het erg duidelijk dat het tijd wordt eens naar een andere werkgever te kijken. Maar soms is het juist niet zo helder. Als je niet zeker weet of het het juiste moment is, kijk dan eens naar de volgende 9 redenen om van baan te veranderen.

1. De uitdaging is weg

Velen van ons willen onze kennis vergroten of onze grenzen opzoeken. De belangrijkste reden voor mensen om naar een andere baan te zoeken is dat ze meer uitdaging willen hebben, zo blijkt uit onderzoek. Andere redenen om naar een andere baan te kijken zijn vanwege onvrede met hun huidige werkgever, te weinig waardering voor hetgeen je doet, te weinig salaris of onmin met je direct leidinggevende.

2. Bedrijven zoeken mensen

De economie trekt aan en dat kan je merken aan het aantal vacatures dat online komt te staan. Met name technologische vaardigheden worden veel gevraagd. Dat maakt dat jij eisen kan stellen, want bedrijven moeten tegen elkaar opbieden om de juiste mensen binnen te kunnen halen. Daar hebben ze moeite mee en dus heb jij het voor het uitkiezen.

3. Je hebt altijd al voor jezelf willen werken

De vraag naar tijdelijke arbeid blijft hoog, omdat bedrijven flexibiliteit willen hebben in hun personeelsomvang. Sterker nog, de crisis van de afgelopen jaren heeft bedrijven alleen maar meer attent gemaakt op goed personeelsbeleid, en de vraag naar flexibele arbeidskrachten neemt alleen maar toe. Met name in de technologiesector worden freelancers steeds vaker gevraagd. Het geeft bedrijven de mogelijkheid van een "menselijke cloud" gebruik te maken, waar ze als nodig krachten kunnen bijschakelen en weer loskoppelen als nodig.

4. Je wordt onderbetaald

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt in technologie komt het nog steeds regelmatig voor dat mensen worden onderbetaald. Wellicht ben je ooit aan de slag gegaan bij je huidige werkgever toen er niets anders voorhanden was. Sindsdien ben je gegroeid, heb je meer kennis en vaardigheden opgedaan maar is je salaris niet meegegroeid.

5. Je salaris groeit niet mee

In de afgelopen jaren zijn de meeste lonen wel een beetje bevroren en het is tijd om daar eens een einde aan te maken. Maar onderzoek wijst uit dat ook dit jaar grote salarisverhogingen niet aan de orde zijn,. De verbeterende economie vertaalt zich nog niet in salarisverhogingen bij de meeste IT-werknemers. Dat komt ook omdat er steeds meer wordt gekozen voor efficiëntie in IT, met clouddiensten en automatisering.