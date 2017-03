Cloud zorgt voor baanverlies - ook bij jou

Een van de eerste vragen die ik krijg als ik een klant naar de cloud migreer is welke organisationele gevolgen dat heeft. Hoewel mensen de cloud als disruptive technologie willen omarmen, willen ze diezelfde disruptie liever niet in de organisatie. Maar dat kan niet. Natuurlijk brengt sterk veranderende technologie sterke verandering met zich mee.

Wegautomatiseren

Er zijn twee mogelijke gevolgen: het wijzigen van taken of het verlies van taken en dus baanverlies. Mensen zijn bang voor beide effecten. In onderzoek van een Amerikaanse universiteit bleek dat van 5,6 miljoen geschrapte posities maar liefst 85 procent veroorzaakt was door technologische verandering, grotendeels automatisering.

Hoewel IT geen traditionele productie is, deel het enkele kenmerken daarmee die betekenen dat cloud een aantal IT-banen wegautomatiseert. Automatisering werkt economisch omdat mensen niet nodig zijn voor routinetaken, wat niet alleen lagere arbeidskosten betekent, maar ook een flexibelere aanpak wat overhead, fouten en downtime terugdringt.

Met een krimpend datacenter heb je minder mensen nodig die het netwerk, de servers en applicaties bouwen, onderhouden en troubleshooten. Ook betekent het minder mensen om workloads te beheren, security te verzorgen en om contracten met leveranciers te onderhouden.

Baanverlies in alle sectoren

Het baanverlies door automatisering is breed in alle sectoren en wordt groter nu meer wordt gedaan met software, clouddiensten, robots en andere automatiseringsopties. Net zoals zelfrijdende auto's en drones verstrekkende gevolgen hebben voor logistiek, taxibranche en vrachtwagenchauffeurs, zorgen machine learning en AI voor verlies van banen als verzekeraar, financieel adviseur, accounts, diagnostici (alles van medisch tot netwerken) en alle banen die te maken hebben met data-entry.

Er zijn mensen nodig voor uitzonderingen, om systemen te monitoren, robots te orkestreren, en om software en ander intellectueel werk als beleid en plannen te schrijven - maar dat is een fractie van de arbeidskracht van vandaag. Wat begon in de industriële sector, automatisering, gaan we nu in dienstverlenende en andere sectoren zien.

Bereid je voor

Die cloudmigratie waar je bedrijf mee aan de slag is gegaan zal onderdeel worden van een grotere onderneming om kosten - en mensen - te reduceren. Jij als IT'er en clouduitvoerder wordt een van de mensen die baanverlies op andere afdelingen mogelijk maakt. De impact zal ook groter zijn voor mensen buiten IT dan daarbinnen. Maar het feit dat dit een bredere trend is, zal weinig troost zijn voor mensen die hun baan in de cloud zien opgaan.

We weten dat sommige banen verdwijnen. Dus met het omarmen van de cloud, moet je je kop zelf ook niet in het zand steken. In plaats daarvan moet je je voorbereiden op veranderingen die voor de hand liggen:

Als je in het datacenter werkt, kijk dan wat een vergelijkbare positie is in een cloudbedrijf en werk eraan om de overstap te maken. Of begin nu met het leren van iets nieuws, want ook cloudaanbieders hebben immers slechts een fractie van het datacenterpersoneel dat er nu is nodig.

De combinatie van DevOps en cloud zullen wat managementlagen overbodig maken in zowel IT als bij softwareleveranciers. Als je niet zelf kunt programmeren, testen of uitrollen, zul je een andere baan moeten gaan zoeken. Er zal weinig ruimte meer zijn voor middenmanagement.

Als banen verdwijnen door meer inzet van technologie, zoals cloudcomputing, duiken er doorgaans nieuwe functies op op andere plekken. Neem bijvoorbeeld mijn huidige baan als cloudconsultant, die bestond vijftien jaar geleden nog niet.

Andere positie

Maar het is onrealistisch om te denken dat voor elke weggeautomatiseerde baan een baan terugkeert waar mensen naar kunnen overstappen. Daarom is het een goed idee om nu voor te bereiden op het verdwijnen van banen om de kans te vergroten dat je op een andere positie kunt overstappen als dat moment zich aandient. Het is een stoelendans, dus begin vast met oefenen voor wanneer de muziek ophoudt.