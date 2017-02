10 IT-eigenschappen die je als IT'er moet ontwikkelen

1. Kunnen integreren van meerdere platforms

Dat was al een essentiële vaardigheid in het verleden, maar de endpoints worden veel uitgebreider en je komt met een eclectisch netwerk van apparatuur te zitten. Je zult niet meer samenwerken met één hoofdleverancier, het wordt nog meer een model van meerdere leveranciers en verschillende types hardware en diverse platforms.

Kortom, de complexiteit van het IT-systeem gaat gigantisch worden. Werkgevers zullen natuurlijk nog steeds mensen zoeken die met specifieke platformkennis, maar een generalist wordt ook weer opnieuw belangrijk en IT'ers moeten kunnen werken binnen verschillende domeinen en platforms en met diverse interfaces en besturingssystemen.

2. Inzicht in cloudwerking

Cloud is niet alleen een technologie, het is een bedrijfsplatform. Dat betekent dat je niet alleen moet begrijpen hoe de cloud functioneert, maar ook wanneer het voor welk doel het beste werkt, en waar je hebt best kunt kiezen voor hybdride, privaat of publieke cloud.

Je moet stevig inzicht hebben in de werking, niet in de minste plaats om de beveiligingsaspecten van cloudinzet op de radar te hebben. Is data wel veilig (of veiliger) in de cloud dan in een iegen datacenter? En waarom dan? Hoe moet een organisatie zijn strategie evalueren in een cloudverbonden IT-wereld?