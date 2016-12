9 tekenen dat je programmeerbaan op de tocht staat

Vorig jaar noemde ik 13 regels om met ontslag om te gaan. Maar hoe weet je dat het tijd is om zelf op te stappen? Hier een paar tips voor programmeurs voor wanneer het tijd wordt om je CV bij te werken en te gaan solliciteren.

Ik heb geluk: ik werk voor een fantastisch bedrijf, heb fijne collega's, kan regelmatig thuiswerken en ik schrijf over technologie en code. Maar het was niet altijd zo mooi. Zoals bijna iedereen heb ik ook op troosteloze, slecht functionerende plekken gewerkt. Ik kon altijd het zinkende schip tijdig verlaten omdat ik de tekenen aan de wand zag.

Dat is een vaardigheid die veel programmeurs kunnen gebruiken en daarom heb ik deze lijst samengesteld van negen van zulke signalen dat het tijd is om op zoek te gaan naar iets anders.

1. Je systeem wordt 'legacy' genoemd

Als je aan de legacy werkt, is het tijd om je CV bij te werken, een cursus te volgen als het mogelijk is en iets nieuws te leren. Je organisatie, en vooral de boekhouders, willen het systeem uitfaseren en veel domme organisaties zetten dan ook het personeel dat het onderhoudt buiten om iemand aan te nemen die het nieuwe product al kent.

Op dit moment leest iemand dit stuk en denkt: "Oké, jongeman, ik werk al dertig jaar in hetzelfde legacy-team." Dat gebeurt inderdaad. Maar ik heb al meerdere CV's nagelezen van mensen die al twee á drie decennia niets hadden bijgeleerd en opeens naar ander werk moesten zoeken. Soms is het beter om kleine risico's te nemen dan door risico's uit te sluiten eigenlijk het grootste risico in ons vak te lopen: irrelevantie.

2. Je wordt niet meer uitgenodigd voor de vergaderingen

Als je altijd bij een vergadering zat die nog regelmatig wordt gehouden maar je nu simpelweg niet meer wordt uitgenodigd - of dat nu een persoonlijke, professionele of technologische reden heeft - is dat een veeg teken dat je tijd er bijna op zit. Ga snel op zoek naar het gat van de deur en stap erdoor.

3. Discriminerende baas

Ik ben een blanke man en heb persoonlijk niet veel te maken gehad met discriminatie. Zoals zoveel mensen dacht ik altijd dat bijvoorbeeld racisme er dik bovenop ligt en je het meteen ziet als mensen discrimineren. Maar er zijn een heleboel subtiele vormen en hoe klein het ook lijkt, als je het opmerkt is dat een teken dat de organisatie niet zo lekker is.

Misschien wordt iemand specifiek benadeeld voor hetzelfde vergrijp waaraan collega's zich ook schuldig maken. Misschien wordt er gemeten met twee maten door de baas. Misschien is de financiële beloning anders. Misschien worden persoonlijke beoordelingen opeens negatief, zonder dat er iets aan het werkgedrag is veranderd.

Tegen dit soort subtiele discriminatie doen we helaas weinig. Als een sector lijden we ook aan cognitieve dissonantie als het gaat om racisme en seksisme; er is altijd wel iemand die zegt dat het niet bestaat of dat het gaat om inherente vaardigheden die bepaalde mensen hebben of ontberen. Je hebt wellicht juridische opties om er werk van te maken, maar wil je eigenlijk werken in een plek waar ze je liever zien gaan?