Hoe je moet omgaan met werkstress

Stress is onderdeel van het dagelijkse leven. De mate waarmee we daarmee om kunnen gaan, hoe we dat kunnen aanwenden of juist kunnen elimineren, heeft een grote impact op hoe effectief we zijn, hoe we ons voelen en hoe tevreden we zijn, nu en in de toekomst.

Denk eens terug aan je jongere dagen en hoe je je onder druk gezet voelde, of gestressed. Hoe je die situatie aanpakte is waarschijnlijk eender met hoe je tegenwoordig met stressvolle situaties omgaat. De manier waarop we met onze emoties en gedachten omgaan en uiteindelijk ook met stress op jongere leeftijd bepaalt vaak hoe we dat doen in de rest van ons leven.

Vaak ontwikkelen we patronen in het hanteren van stress en doen dat op twee manieren: of de druk en stress bouwt zich op tot een punt waarop het je denken en reageren in het dagelijkse leven gaat beïnvloeden, of we leren met de stress om te gaan en kunnen functioneren en presteren onder stress.

Stress is namelijk niet echt slecht, omdat je het kan gebruiken en zelfs nodig hebt om prestaties neer te zetten en resultaten te behalen. Het is chronische stress of constante stress zonder dat je tools hebt om ermee om te gaan dat tot (grote) problemen leidt.

Tools in het omgaan met druk en stress in onze hedendaagse wereld zijn essentieel. Wat als er een manier zou zijn om te kunnen presteren zonder dat je je gestressed voelt? Wat als er een optie was om te leren hoe je kan presteren zonder stress?

We moeten onze teams leren hoe ze kunnen presteren zonder dat ze daar stress van krijgen. Dat zal leiden tot helder denken, juiste beslissingen en succes, in kalmte en met tevredenheid.

Een van de beste technieken hierin is de STRESS-methode.

1. Stop

Zodra je merkt dat je gestressed raakt, stop dan onmiddellijk met hetgeen je aan het doen bent. Je kan merken dat je een emotionele reactie hebt zoals boos worden of van streek raken. Fysieke symptomen zijn goede aanwijzingen: hoofdpijn, trillen, gespannen nek en schouders, maagklachten of algehele spierspanning, het zijn allemaal bekende signalen.

2. Timeout

Neem diep adem en ga op pauze. Het is tijd om een moment te creëren die je toestaat je af te scheiden van de stressvolle gedachte, gevoel, of emotie. We willen het liever observeren dan dat het ons overneemt. Een kalmerende ademhalingsoefening kan helpen op dit moment, om je los te maken van de gedachte of het gevoel dat is opgekomen.

3. Resetten

Nu dat je je los hebt gemaakt van alle gedachten/emoties, is het tijd om met een andere blik te kijken naar de situatie, vanuit een proactieve en logische benadering in plaats van de automatische reactie dat waarschijnlijk zorgde voor de stress. Gebruik vragen die op logica zijn gebaseerd om jezelf te dwingen vanuit de logische delen van je brein te denken en te doen, in plaats vanuit de emotionele delen van je brein.

4. Empathie

Heb wat compassie met jezelf en sla je niet voor de kop. Zorg dat je kijkt naar wat wel werkt in plaats van wat verkeerd is gegaan. Of is dit een van die situaties waarin we veel energie verkwisten aan zorgen over wat nooit gaat gebeuren, of als het wel gebeurt, waarvan je later denkt 'o, dat was niet zo erg!'

5. Smile

Verander je fysieke staat en je mentale en emotionele staat volgt.

6. Start opnieuw

Start opnieuw met de activiteit met een op logica gebaseerd, stressvrij, kalm en helder gemoed.

Dus de volgende keer als je je gestressed voelt, denk 'Stop'. Neem een timeout om je te resetten, voel empathie met jezelf en hoe je je voelt, smile en start opnieuw.

Lou Markstrom is co-auteur van Unleashing the Power of IT: Bringing People, Business, and Technology Together. In de afgelopen 25 jaar heeft hij gewerkt met meer dan 35.000 mensen om toppresterende organisaties, teams en mensen te creëren.