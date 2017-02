2 webtechnologieën die je vandaag nog moet dumpen

Dat is vragen om problemen. Archaïsche technologie-eisen zijn een afknapper voor gebruikers en noopt ze tot het vragen aan de leverancier in welk jaar uit het verre verleden ze zijn beland. Veel van deze portals moeten niet alleen oude tech dumpen, maar ook nieuwe omarmen. Het gaat me vooral om deze twee ergernissen:

1. Internet Explorer

Ik kom nog veel te vaak "deze site vereist IE" tegen om van een dienst gebruik te maken. Sommige van deze aanbieders zijn inmiddels wel in de 21ste eeuw gearriveerd en ondersteunen Chrome, maar het is geoptimaliseerd voor Internet Explorer. Ik vind het schokkend dat er in 2017 nog steeds websitemakers zijn die niet lijken te beseffen dat IE dood en begraven is.

Ten eerste zorgen IE-dependency's ervoor dat je niet kunt leveren aan mobiele gebruikers, en mensen op niet-Windows-platforms. Het gebrek aan mobiele ondersteuning is rampzalig nu er minstens zo veel, zo niet meer, wordt gesurft via mobiele apparaten. Het uitsluiten van een enorme gebruikergroep is zo dom dat het crimineel is.

Ten tweede wil Microsoft zelf al jaren dat ontwikkelaars kappen met IE-specifieke technologieën als ActiveX. Windows 10-edities installeren IE niet eens meer standaard en gebruiken Edge (of een niet-Microsoft browser). Microsoft heeft verder heel duidelijk gemaakt dat zelfs voor zakelijk gebruik de dagen van IE zijn geteld.

Dus IE is dood. Waag het niet om er voor te ontwikkelen.

Wat ook opvalt, is dat Safari steevast ontbreekt uit de lijst van ondersteunde browsers, als bijvoorbeeld wel Chrome en Firefox worden ondersteund. Ik geloofde lange tijd dat dit te wijten is aan een aversie van IT'ers voor technologie van Apple. Maar Safari is niet alleen de standaard voor macOS, het is ook dé browser van iOS. En de iPhone is nou niet bepaald een kleine speler op het mobiele vlak.

Er zijn kleine onrechtmatigheden binnen Safari die webontwikkelaars niet fijn vinden. Maar aangezien het zo'n grote groep gebruikers is die deze browser heeft, is het eigenlijk rara om Safari om die reden te negeren. Vooral gezien het feit dat IE ook rare dingen had en je door twintigduizend hoepels moest springen om van de ene incompatibele versie naar de andere te gaan, kan dat zeker voor Safari - vooral omdat er minder hoepels zijn.