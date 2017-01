Waarom je net tóch een Windows 10-upgrade kreeg

Na het weekend hoorde ik opeens klachten van gebruikers die een upgrade hadden gekregen naar de Anniversary Update, ook al hadden ze expliciet ingesteld dat de upgrades worden uitgesteld. De neiging van Windows 10 om onverwachte updates uit te voeren en systemen te herstarten is al een lange frustratie van menig gebruiker, en de instellingen voor updates zijn verwarrend - ook voor mij.

Maar het is verklaarbaar dat Windows 10 deze stap zette. Om het verhaal goed te begrijpen beginnen we even bij de basis. Tot nu toe zijn er drie versies van Windows 10 verschenen.

De originele RTM-versie (10240 en 1507) die nu bij build 10240.17236 is.

De eerste update , versie 1511 (later November Update gedoopt) die nu bij build 10586.753 is.

De Anniversary Update (versie 1607) die nu bij build 14393.693 is.

Er komt een vierde versie aan in maart of april met de naam Creators Update. Ook goed om te weten is dat Microsoft een versiestructuur hanteert die bestaat uit de CB (Current Branch), de CBB (Current Branch for Business) en de LTSB (Long-Term Servicing Branch). Het idee is dat gebruikers op CB zitten tot Microsoft het gevoel heeft dat het stabiel genoeg is om de build naar CBB te zetten. Als dat eenmaal zo is, is het uitvoerig getest.

Onbetaalde bètatesters

Het 'for business' lijkt aan te geven dat het om zakelijke versies gaat, maar ook thuisgebruikers kunnen de upgrade uitstellen tot Microsoft hem als CBB beschikbaar stelt. (LTSB is een heel apart verhaal, bedoeld voor gespecialiseerde systemen die lang dezelfde software gebruiken als medische apparatuur, kassasystemen en geldautomaten.)

De grappen over onbetaalde bètatesters verwijzen naar gebruikers van Windows 10 Current Branch voordat die versie CBB-status krijgt. Die mensen draaien een versie van Windows 10 die Microsoft nog niet geschikt acht voor zijn belangrijkste klanten. CBB verwijst dus niet naar een andere versie van Windows, het is de eerder publiek verschenen build die op dat moment klaar is voor breed gebruik.

Toegevoegd aan update-servers

Hoeveel tijd zit er dan tussen CB en CBB? Dat verschilt. Voor Windows 10 1511 was het vijf maanden (hij kwam in november 2015 uit en werd april vorig jaar CBB). Voor de Anniversary Update was het bijna vier maanden (van begin augustus tot eind november). Na de zet naar CBB volgt nóg een stap en dat is degene waar we het afgelopen weekend mee te maken kregen.

Op een bepaald moment nadat de build tot CBB is verheven, publiceert Microsoft deze versie van Windows 10 op het Volume Licensing Service Center en publiceert het de versie-upgrade opnieuw in de Windows Update-server. De code zelf verandert niet, maar het publiceren ervan op deze servers start een waterval aan acties die niet zo voor de hand liggen.

Hierna: wat er achter de schermen gebeurt als de CBB-versie wordt gepubliceerd en wat je later dit jaar kunt verwachten na de Creators Update.