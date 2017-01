Laten we a.u.b. ophouden over spannende bezels

Bezel. Voor een woord dat de meesten van ons, een industrieel ontwerper daargelaten, tot een paar jaar terug niet eens kenden - ik moest het niet zo heel lang geleden zelfs opzoeken - wordt het erg veel gebruikt. Nog zo eentje is vellingkant (of het Engelse chamfer), een term waar gadgetmakers de laatste tijd stapelverliefd op zijn geworden.

Onderscheidende zwarte plak

Een bezel is de ruimte in de behuizing van een smartphone of laptop om het scherm heen. Jeweetwel, de rand waar je vingers in veel gevallen op rusten. De term is eigenlijk bedoeld voor de rand in juwelen, zoals de rand om een steen in een armband of de rand waar het horlogeglas in rust. Maar het is nu een populaire term geworden in consumentenelektronica.

De reden daarvoor is dat bedrijven zich sterk richten op het design van hun apparaten om zich te kunnen onderscheiden in een markt van eenheidsworst. Ook wordt er zoveel mogelijk scherm in zo min mogelijk ruimte gepropt, dus een smallere bezel betekent meer scherm. Als je terugkijkt hoe smartphones de afgelopen jaren zijn geëvolueerd, is dat een goede zaak - tot op zekere hoogte.

Voor smartphones en de nieuwe dunne laptops die onlangs werden gepresenteerd op de CES zijn 'bezel' en 'bezelloos' opvallende termen geworden, fabrikanten als Sharp en Xiaomi zijn pioniers op het gebied van verdwijnende bezels en fabrikanten als Samsung, Apple en LG storten zich dit jaar nu ook op die trend.

Fantastisch futuristische foon

Ik snap dat wel. Je wordt makkelijk meegesleept in de romantiek ervan: een smartphone die alleen maar uit scherm lijkt te bestaan is niet zomaar cool, het lijkt op iets uit de sciencefiction. Een stuk glas in je hand - een bijna magisch futuristisch product dat regelrecht uit Fringe lijkt te zijn gekomen. Dat is voer voor marketing, die vervolgens smijt met termen als bezels en chamfers, zodat we opeens niet meer tevreden zijn met de plots archaïsch aanvoelende telefoon van anderhalf jaar die eigenlijk prima voldoet.

Maar is dit nu eigenlijk wel wat we werkelijk willen? Zoals zoveel gimmicks in de hardwareverkoop, draait deze trend niet om het daadwerkelijk verbeteren van je leven - iets waar we het vorig jaar uitgebreider over hadden. Het gaat niet om een praktisch voordeel, het is een kwestie van form before function, zodat een product aantrekkelijk oogt voor potentiële kopers.

Voordat we worden meegesleept door de hype, laten we even een stapje terug nemen en kijken naar de praktische gevolgen van de oorlog tegen de bezel. Laten we eens stilstaan bij de volgende twee gebieden:

1. Ergonomie

Hou houd je jouw telefoon vast? Tenzij je sierlijkere vingers hebt dan mijn lompe klauwen, is dat waarschijnlijk met je vingertoppen over de rand, terwijl het toestel rust op je handpalm - je vingers strekken daarbij een beetje over de rand. Je houd hem niet vast als een vies zakdoekje dat je zo snel mogelijk wilt dumpen, maar liefdevol als een van de belangrijkere dingen in je leven.

En hoe als je hem in landschapsmodus houdt, bijvoorbeeld als je een foto of video wilt schieten of je een filmpje wilt bekijken? Heb je wel eens gemerkt hoe je je duim tegen de onderrand zet, zodat je greep op het apparaat hebt zonder dat je duim het beeld in de weg staat?