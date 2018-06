Terugblik: het ontstaan en de impact van de 8086-processor

De 8086 was een noodplan van Intel, maar werd per ongeluk een standaard.

De komst van de 8086-processor was een omslagmoment in de geschiedenis van de thuiscomputer. Het DNA van deze chip vormt de basis van de computer - of dat nu Windows, Mac of Linux is - waar je dit artikel op leest en het zorgde ervoor dat Intel, in plaats van gewoon de volgende chipmaker, 's werelds marktleider werd.

Hoop gevestigd op 8800

Een van de verrassendste dingen als je terugkijkt is misschien wel hoe weinig mensen verwachtten van de 8086 toen hij werd bedacht. De geschiedenis van de processor is een klassiek voorbeeld van hoe een team van enthousiaste en slimme ontwerpers het verschil kan maken als het de vrijheid krijgt om nieuwe dingen te bedenken.

Toen Intel aan het ontwerp begon in mei 1976, had het bestuur geen flauw idee wat de spectaculaire impact zou zijn. De leiding van het bedrijf zag het als een tussendoortje om het hoofd boven water te houden tot een geavanceerder model af was. Ze richtten al hun hoop op de 8800, een radicaal andere processor, die uiteindelijk verscheen als de iAPX 432. In een 8-bit tijdperk zou deze chip een grote sprong maken naar 32-bit. Geavanceerde multitasking en geheugenbeheer in de chip zelf zou ervoor zorgen dat besturingssystemen zelf minder code hoefden te hebben.

Antwoord op Z80

Maar het 8800-project verkeerde in de tweede helft van de jaren 70 in zwaar weer. Intels ontwerpers kwamen tegenslag na tegenslag tegen omdat het complexe ontwerp lastig te implementeren was in de toen bestaande chiptechnologie. En dat was niet Intels enige probleem: concurrent Zilog kreeg het middensegment microprocessors in handen met CPU Z80. Die werd in juli 1976 op de markt gezet en was een verbeterde kloon van Intels succesvolle 8080 - de processor waarmee de thuiscomputer-revolutie was begonnen. Intel had op dat moment nog geen antwoord op de Z80.

Intels bestuur bleef geloven in de 8800, maar begreep ook dat ze op korte termijn iets moesten doen aan de dreiging van Zilog. Ze namen Stephen Morse in de arm, een 36-jarige elektrotechnicus die indruk had gemaakt met een kritische analyse van de ontwerpfouten van de 8800. Intel stelde Morse aan als de enige ontwerper van de 8086. "Als het management enig vermoeden had gehad dat deze architectuur zou doorleven gedurende alle generaties die zou volgen", herinnerde Morse zich jaren geleden tegenover zustersite PCworld, "zouden ze deze taak nooit hebben toevertrouwd aan één persoon".

Software-perspectief

De keuze voor Morse was opvallend om nog een reden: hij was een softwareontwerper. Voorheen was CPU-design altijd een taak geweest voor hardwareontwerpers. "Voor het eerst keken we naar processorfeatures vanuit het oogpunt van software", vertelde Morse. "De vraag was niet: 'Voor welke features hebben we ruimte?' maar: 'Welke features zijn nodig om de software efficiënter te maken?'" Die softwarecentrische aanpak bleek revolutionair voor de hele chipsector.

Hoewel de 8086 een project was van Morse, werkte hij niet alleen. Zijn team bestond uit andere werknemers van Intel, inclusief Bill Pohlman, Jim McKevitt en Bruce Ravene, die volgens Morse allemaal essentieel waren om de 8086 in de zomer van 1978 op de markt te zetten.

De leiding van legde alleen wat basale requirements op - zo moest de chip compatibel zijn met software die was geschreven voor de populaire 8080 en moest het 128 KB gebruiken - maar voor de rest zaten ze Morse niet in de weg. "Omdat niemand verwachtte dat dit ontwerp een lang leven beschoren zou zijn, kreeg ik geen obstakels en was ik vrij om te doen wat ik wilde", aldus de primaire ontwerper.

Hierna: De 8086 was geen groot succes toen hij op de markt verscheen. Maar omdat IBM afstapte van zijn aloude propriëtaire mix, vond de chip opeens per ongeluk een publiek.