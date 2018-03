Zo krijg je Windows 10-updates onder controle

Alles wat je moet weten over patches en updates in Windows Update.

Meer dan twee jaar geleden publiceerden we dit verhaal al over Windows 10-updates, maar ondertussen is er het een en ander veranderd. Met de Fall Creators Update (1709) in het achterhoofd zijn we opnieuw in Windows Update gedoken: wat is er veranderd? Hier volgt meer informatie over cumulatieve patches, de halfjaarlijkse upgrades - die Microsoft verwarrend genoeg updates noemt, naast de maandelijke updates - en uitgesteld updaten.

Spelregels

Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van vroeger is het alles-of-niets-voorstel voor updates. Verder zijn er updates en updates - met allebei hun eigen spelregels. Het proces was in vorige Windows-versies betrekkelijk eenvoudig te beheren, maar in Windows 10 is het een kluwen van variabelen, mede afhankelijk van of je Windows 10 Home of Pro hebt. Het resultaat is dat er veel misvattingen zijn over hoe de updates werken.

In tegenstelling tot vorige versies, kun je niet meer updates afzonderlijk bekijken en besluiten bepaalde niet te installeren (hoewel je daar omheen kunt, waar we later nog op terugkomen). In plaats daarvan worden ze automatisch geïnstalleerd volgens een schema dat Microsoft bepaalt. Als er nieuwe updates zijn, haalt Windows 10 ze binnen en plant het een reboot in. Dat standaardgedrag geldt voor Windows 10 Home, maar in andere versies heb je meer opties.

Als we het over updates hebben, gaat het meestal over de patches die beveiligingsissues verhelpen, bugs oplossen en relatief kleine veranderingen aanbrengen, in de meeste gevallen onder de motorkap van Windows. Deze worden nog altijd afgeleverd op de tweede dinsdag van de maand, ook wel bekend als Patch Tuesday. Er volgen out-of-band-patches wanneer dat nodig blijkt, zoals begin dit jaar met Meltdown en Spectre.

Update versus update

Elk half jaar, rond maart en nog een keer rond september, verschijnt er een grotere update. Over enkele weken is dat 1803, oftewel de Spring Creators Update. Deze eigenlijke upgrades van het OS heten volgens Microsofts terminologie dus óók updates. In de Nederlandse versie gaat het dan om een 'onderdelen-update', die grotere aanpassingen maakt in het OS dan de maandelijkse updates.

Ook worden deze meegeleverd met de maandelijkse updates, dus gebruikers die liever even afwachten, dienen hier op te letten. En zelfs als je goed oplet, updates uitstelt en kijkt naar welke patches en updates worden aangeboden, komt het voor dat je tóch zo'n forse OS-update krijgt. Op termijn kom je er niet onderuit, maar inmiddels is het zelfs vaker voorgekomen dat gebruikers die updates uitstellen toch de jongste versie, 1709, binnenkregen.

Updates omzeilen

Het lijkt soms alsof je niks te kiezen meer hebt qua updates, maar je hebt nog opties om het proces beter te beheersen en updates terug te draaien. Om te zien of er iets klaarstaat om geïnstalleerd te worden, klik je op de Windows 10-knop en kies je Instellingen > Bijwerken en beveiliging. Hier zie je of er updates zijn gedownload en wanneer ze worden geïnstalleerd. Mocht er een reboot zijn vereist, kun je in dit venster een tijd kiezen om deze in te plannen.